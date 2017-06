Toate șantierele deschise de Primărie în Suceava avansează cu frâna de mână trasă

Primarul se plânge că ritmul de realizare a lucrărilor nu este suficient de alert și că firmele care realizează lucrările găsesc tot felul de justificări pentru care nu sunt în grafic. De cealaltă parte, constructorii care realizează lucrări în oraș se tem că nu sunt fonduri și că nu le vor fi decontate facturile la timp. Singurele investiții fără probleme par cele de la blocurile ANL. Lucrările care nu merg bine sunt cele de asfaltare, de alimentare cu energie a cartierului Europa și de reabilitare a rețelei de termoficare. La zona de agrement, fondurile sunt încă blocate de Guvern

Ieri, la Primăria Suceava a avut loc primul comandament din acest an. La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor firmelor care realizează lucrări în municipiu. Constructorii se tem că nu sunt fonduri și că nu le vor fi decontate facturile la timp, ritmul de realizare a lucrărilor nu este suficient de alert, iar aceștia găsesc tot felul de justificări pentru care nu sunt în grafic. Probabil singurele investiții la care nu există discuții cu firma care realizează lucrări în municipiu sunt cele la blocurile ANL, în acest caz, municipalitatea fiind cea care trebuie să își respecte partea de contract și să ducă în zonă utilitățile. Cele mai aprinse discuții din cadrul întâlnirii de ieri dimineață au fost cele cu firmele care realizează lucrările de asfaltare, lucrările la alimentarea cu energie electrică a cartierului Europa și cele de la termoficare. La zona de agrement din cartierul Tătărași, chiar dacă nu sunt probleme cu efectuarea lucrărilor, fondurile pentru realizarea investiției sunt blocate de Guvern. Lucrările sunt finanțate printr-un credit contractat de municipalitate, însă Guvernul a blocat accesarea acestor fonduri pentru ca România să se poată încadra în deficitul bugetar impus de UE, de 3% din PIB.

Primarul Ion Lungu a subliniat faptul că, dacă nu se lucrează în această perioadă, când vremea este una favorabilă, lucrările vor fi întârziate și nu vor mai putea fi respectate termenele de predare a acestora. Acesta le-a cerut constructorilor să colaboreze unii cu ceilalți în așa fel încât lucrările să avanseze pe toate șantierele deschise în municipiu.

“Acum avem un portofoliu de proiecte de investiții în derulare. Urmează să mai crească acest portofoliu pentru că s-au mai clarificat niște licitații și urmează să mai semnăm contracte în perioada următoare. Ca atare, sunt necesare și utile aceste comandamente. La zona de agrement Tătărași lucrurile merg binișor, spun eu, vizavi de condițiile care sunt din punct de vedere financiar. Avem un credit care este aprobat. Am tras din el. Din păcate, în acest an nu ne mai permit să facem trageri din el pentru că se depășește gradul de îndatorare la nivel național, deficitul bugetar. Am promisiuni și speranțe ca din luna iunie să putem debloca această finanțare la Guvern. Voi fi la sfârșitul săptămânii la București. Sper să se întâmple acest lucru. Să putem asigura o finanțare constantă, care este asigurată printr-un credit, la zona de agrement Tătărași. Cu toate acestea acolo s-a lucrat binișor, e conturată zona, ca să spun așa: sunt finalizate în linii mari cele două terenuri de sport, e conturat terenul de golf, s-au comandat aparaturile pentru terenul de golf, se lucrează la gardul de împrejmuire, s-au făcut niște consolidări de maluri, se lucrează la sediul administrativ, la cafeneaua de acolo. Regret faptul că lucrarea nu va putea fi predată în această vară. Constructorul s-a angajat și eu sunt convins că dacă avea asigurată finanțarea era gata până la începutul verii această zonă de agrement. Noul termen de predare este undeva în luna septembrie. Sigur, ei sunt în grafic. Până pe data de 18 decembrie ar trebui să termine această lucrare, dacă ne luăm după contract”, explicat ieri edilul sucevean.

In ceea ce privește stadiul lucrărilor de la blocurile ANL, Ion Lungu a arătat ieri că lucrările merg bine și constructorul s-a angajat să predea cele două blocuri până la sfârșitul acestui an. Firma realizatoare a lucrărilor a cerut însă ca municipa­litatea să înceapă formalitățile pentru a asigura utilitățile noilor blocuri, iar edilul sucevean s-a angajat că va fi realizat proiectul și se vor găsi soluții pentru a rezolva și acest aspect în curând.

In ceea ce privește reabilitarea iluminatului public, deși firma care realizează investiția este în grafic, problema este legată de faptul că procedurile de rambursare a fondurilor de către partea elvețiană întârzie. Din declarațiile edilului sucevean a reieșit faptul că întârzierea vine din toate procedurile de verificare a documentației depuse la București, însă acesta a spus că “au trecut de filtrele necesare la Ministerul de Finanțe și sunt trimise către partea elvețiană pentru plată”.

De cealaltă parte, constructorul a arătat că speră să poată ­res­pecta termenul din contract, totul depinzând de furnizorul de lămpi. Ion Lungu a subliniat însă că și aici totul depinde de bani “Eu cred că poți să comanzi toate lămpile azi. E vorba de bani. Totul se învârte în jurul banilor”. Nici lucrările la montarea punctelor de încărcare nu prezintă probleme mari, constructorul arătând că va monta o parte din acestea în luna august și o alta în luna octombrie.

Lucrările la asfaltări pun în continuare probleme municipalității

Cu toate că Primăria a solicitat suplimentarea echipelor care lucrează în oraș, se pare că încă mai sunt unele probleme din acest punct de vedere. Primarul Ion Lungu s-a declarat nemulțumit de faptul că, cel puțin pe strada Lev Tolstoi, lucrările au stagnat. Constructorul a explicat că în prezent se caută soluții pentru rezolvarea problemei privind scurgerea apelor pluviale din zonă, după care lucrările vor fi reluate.

“O problemă importantă se referă la cele două străzi pe care lucrăm pe investiții: străzile Constantin Moraru și Lev Tolstoi. Nu vreau să mă cert cu nimeni, dar n-am fost mulțumit de ceea ce am găsit la fața locului. Pe Lev Tolstoi nu se lucra efectiv, pe Constantin Moraru se lucra. Vrem să ne asigurăm că până vine sezonul rece vom termina aceste străzi, atât pe Constantin Moraru, cât și pe Lev Tolstoi”, a arătat ieri Ion Lungu.

Lungu: “Care lucrare de instalații electrice, că de câte ori am fost acolo nu am găsit pe nimeni?”

In ceea ce privește alimenatrea cu energie electrică a cartierului Tătărași, Ion Lungu s-a declarat extrem de nemulțumit de faptul că la acest obiectiv de investiții nu se lucrează. Constructorul spune că lucrările care au putut fi făcute au fost deja realizate, motivul pentru care această investiție nu a avansat fiind faptul că drumurile și trotuarele nu au fost trasate și că terenul încă nu a fost amenajat de către firma care face lucrările la drumuri și parcări.

“Vizavi de lucrările pe care le avem în cartierul Europa, noi am făcut lucrările care s-au putut face, racordurile de la posturile de transformare existente spre noul post de transformare, dar în șantier nu există nicio stradă delimitată, niciun trotuar delimitat, nu are nicio cotă, eu nu pot să amplasez echipamente care vor sta la nivelul solului pe trotuar și lângă trotuar, dacă nu știu ce cote am acolo. Nu există nicio limită a trotuarului, nicio limită a drumurilor. Problema este că noi nu putem să cumpărăm câte cinci metri de cablu că atâția metri de trotuar sau de stradă s-au făcut, mai stăm două-trei luni. Până acum nu am primit niciun metru de trotuar delimitat”, a explicat ieri Grigore Diaconu, reprezentantul firmei Elco Iași, care a câștigat licitația pentru alimentare cu energie electrică a cartierului Europa.

Primarul Ion Lungu le-a transmis faptul că trebuie să colaboreze, întrucât “cele două lucrări merg mână în mână. V-ați mai înțeles de vreo 20 de ori și nu s-a întâmplat nimic. Sincronizați-vă!”.

Neînțelegeri între Primărie și firma care realizează lucrările la termoficare

Motiv de nemulțumire pentru municipalitate sunt și lucrările de reabilitare a rețelelor termice. Ion Lungu a cerut constructorului un grafic de lucrări și pentru celelalte două puncte termice, nu doar pentru cel din Zamca. Constructorul a spus că din discuția avută cu Primăria a reieșit faptul că sunt fonduri doar pentru punctul termic Zamca. Ion Lungu a subliniat faptul că fondurile pentru rețelele termice au fost prinse în buget și că în curând vor sosi și fondurile de la buget. Pe de altă parte, primarul a spus că nu a primit încă nicio factură pe care să nu o achite din lipsă de fonduri, motiv pentru care consideră nefondată îngrijorarea constructorului.

“Ajungem la rețele termice, acolo unde este mai necesar ca oricând acest comandament. Văd că vorbim chinezește. Au fost reprezentanții acestei firme de la București care au câștigat licitația. Le-am spus foarte clar care este structura de finanțare, cu acel 70% de la bugetul de stat, 30% de la Primărie. Sunt bani prevăzuți în buget și începem cu bani de la Primărie. Am convingerea că într-o lună de zile cel târziu vor veni și banii de la Guvern. Au venit și anul trecut și din păcate i-am dat înapoi la sfârșitul anului, când era gata licitația. O dezinformare din cauza căreia s-au apucat numai de un singur punct termic, pe Zamca. Le-am solicitat foarte clar să lucreze în trei puncte, inclusiv pe cele din zona Parcului, în zona centrală și în cartierul Obcini, în așa fel încât, până la sosirea sezonului rece, până vom da căldură în oraș să finalizeze aceste lucrări. O veste bună pentru sucevenii care sunt în această zonă, discutăm aici de Zamca, de Obcini, de zona centrală, care sunt afectați de aceste lucrări de modernizare, se referă la faptul că nu vor fi întreruperi. M-aș bucura să fie aceste întreruperi mici sau spre deloc. Dacă este posibil să facă aceste racorduri într-o noapte ar fi foarte bine. Una peste alta, eu zic că este util acest comandament și ne vom ține de constructori în așa fel încât să ne asigurăm că mai toate lucrările depind de vremea de afară. Deci, trebuie să batem fierul cât e cald, pentru că, dacă nu lucrăm în această perioadă, în iunie, în iulie, august, septembrie, cât se poate și vremea ne permite, din octombrie încolo este o perioadă de risc, când vremea se răcește și nu mai pot fi executate aceste lucrări”, a concluzionat ieri Ion Lungu.

Ion Lungu a solicitat tuturor constructorilor să predea la Primărie un grafic de realizare a lucrărilor pe care să îl respecte.

Următoarea întrunire cu toți constructorii va avea loc marțea viitoare, la ora 8:00, la Primăria Suceava, iar Ion Lungu a arătat că își dorește să vadă o îmbunătățire în ritmul de desfășurare a lucrărilor, ca urmare a acestor întruniri, care au ­ca­racter public. (Alexandra IONICA)