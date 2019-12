TIR intrat intr-o casa, la Vama

Luni dimineata, in jurul orei 6.00, un autotren a parasit partea carosabila si a intrat intr-o casa de pe marginea DN 17, in comuna Vama. In urma impactului, soferul TIR-ului a fost ranit.

La faya locului au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD, o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD.

Barbatul ranit, constient si cooperant, a fost transportat la Centrul de Primire Urgente Campulung Moldovenesc.

Timp de aproximativ o ora, traficul rutier s-a desfășoară îngreunat, pe un fir alternativ.