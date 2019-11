TIR incarcat cu struguri, rasturnat la intrarea in Siret (FOTO)

Sambata seara, in jurul orei 18.00, un TIR incarcat cu struguri s-a rasturnat in afara partii carosabile, la intrarea dinspre Suceava in orasul Siret. La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Garda de Interventie Siret, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD.

Din fericire, soferul camionului a scapat teafar, el refuzand transportarea la spital.

Camionul a fost distrus, iar intreaga incarcatura s-a imprastiat pe marginea drumului.

Deocamdat nu s-a stabilit ce a determinat producerea accidentului.