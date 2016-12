Tiganii din Verești care au atacat mai mulți polițiști au scăpat de închisoare

Cinci rromi din familia Stănescu din Hancea – Verești au fost condamnați la pedepse cuprinse între un an și un an și nouă luni de închisoare cu suspendare după ce au atacat mai mulți polițiști care percheziționau locuința lui Cezar Stănescu, un individ bănuit că vinde mașini furate din străinătate. Atacatorii au încercat chiar să le dea foc polițiștilor, doar intervenția rapidă a caguliștilor făcând ca lucrurile să nu degenereze

Curtea de Apel Suceava i-a condamnat pe inculpații Gheorghe Stănescu și Dănuț Stănescu la câte un an de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de patru ani, pe inculpații Elena Stănescu și Ferdinant Stănescu la câte un an și șase luni de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de patru ani și șase luni, în timp ce pe Florin Stănescu l-a condamnat la un an și nouă luni de închisoare cu un termen de încercare de patru ani și nouă luni. Decizia magistraților suceveni este definitivă. Cei cinci au fost trimiși în judecată la data de 20 februarie 2015 pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Anchetatorii au reținut faptul că pe 9 aprilie 2012, inculpatul Dănuț Stănescu a lovit cu piatra în fereastra camerei în care erau mai mulți ofițeri și agenți de poliție, care percheziționau o locuință din Verești, iar ulterior a folosit un topor cu scopul de a-i intimida. Cu aceeași ocazie, inculpatul Ferdinant Stănescu a îmbrâncit un ofițer de poliție, iar ulterior a amenințat cu bătaia alți polițiști. Inculpatul Gheorghe Stănescu este acuzat că a amenințat cu incendierea mai mulți polițiști, a încercat să lovească cu un scaun un ofițer de poliție și a lovit cu o bucată de lemn în fereastra camerei în care erau mai mulți polițiști. Inculpata Elena Stănescu a aruncat cu o substanță în interiorul camerei în care erau mai mulți polițiști cu scopul de a le induce acestora temerea că vor fi incendiați. Inculpatul Florin Stănescu este acuzat că a lovit cu o bucată de țiglă un polițist care participa la percheziții.

Amintim că pe 9 aprilie 2012, în satul Hancea, din comuna Verești, a avut loc un mic război între țiganii de acolo și polițiștii care au făcut o percheziție la locuința unui rrom din zonă. Această percheziție a avut loc la domiciliul lui Cezar Stănescu, bănuit că ar fi comercializat mașini furate din străinătate. Dacă la început totul părea că decurge normal, cei 10 polițiști care făceau percheziția au fost atacați de zeci de țigani, chiar când erau în casa lui Cezar Stănescu. Rromii au spart geamul și au aruncat în imobil o sticlă cu benzină, vrând să le dea foc la propriu polițiștilor. Unul dintre agenții de poliție a tras un foc în aer, iar ceilalți colegi au dat cu spray lacrimogen, doar intervenția mascaților salvându-i pe cei 10 polițiști. Un polițist de la Serviciul de Intervenție Rapidă a ajuns la spital după ce a fost lovit cu o bucată de țiglă în față. In curtea lui Cezar Stănescu, polițiștii au găsit un BMW X6, un BMW X5 și un BMW seria5, toate trei furate din străinătate. (Dănuț ZUZEAC)