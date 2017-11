Thermonet nu reușește să repare de trei săptămâni o avarie care a lăsat în frig 240 de copii de la Grădinița Colegiului “Mihai Eminescu”

Dacă inițial conducerea Colegiului a încercat să compenseze lipsa căldurii utilizând calorifere electrice, joi și vineri, cei 240 de copii au stat acasă întrucât sursele alternative de încălzire riscau să suprasolicite sistemul electric al clădirii și ar fi putut cauza probleme majore

Copiii care învață la Grădinița Colegiului Național “Mihai ­Emi­­­nescu” nu au mers joi și vineri la cursuri, întrucât clădirea în care funcționează grădinița nu are căl­dură de două săptămâni și jumă­tate. Avaria a apărut acum trei săp­tămâni la conducta ce alimentează cu energie termică gră­dinița și cantina Colegiului. Da­torită unor lucrări făcute pe parcursul acestei veri, sistemul a putut fi fragmentat în așa fel încât avaria să nu afecteze toate corpurile instituției de învățământ. Dacă inițial conducerea școlii a încercat să compenseze lipsa energiei termice furnizate de sistemul centralizat utilizând ca­lo­­rifere electrice, după trei zile elevii au fost lăsați să rămână acasă întrucât sursele alternative de încălzire riscau să suprasolicite sistemul electric al clădirii și ar fi putut cauza probleme majore.

“Thermonet lucrează acum și ne-a promis că până luni e gata. Tronsonul care alimenta grădinița și cantina s-a spart din cauza uzurii și a trebuit înlocuit integral, iar dacă l-am înlocuit, am schimbat și traseul, așa cum ne-au recomandat specialiștii de la Thermonet. Am pus niște val­ve, niște robineți din timp, în această vară și am reușit să redirecționăm căldura, în așa fel încât să nu sufere toți copiii școlii, ci numai partea cu conducta spartă. Joi și vineri s-au întrerupt cursurile pentru pre­școlari, urmând a fi recuperate cele două zile. Până în acel moment s-a putut sta. Din acel moment poate că s-ar fi putut sta în continuare, dar nu am vrut să riscăm sănătatea copiilor. Am avut calorifere care func­­țio­­nează cu energie electrică, în schimb, du­pă trei zile ne-a fost frică să nu cedeze instalația și nu am vrut să stricăm ceva, motiv pentru care am întrerupt cursurile cu aprobarea Consiliului de Administrație. Este vorba de 240 de copii, împărțiți în șase grupe”, a explicat ieri directorul Colegiului Național “Mihai Eminescu”, Renato Tronciu.

De cealaltă parte, directorul tehnic al Thermonet, Nicu Frunzaru, a explicat ieri că “avaria a apărut ca urmare a faptului că vechea conductă a cedat din cauza coroziunii avansate. Conducta era propusă spre reabilitare din 2009, dar nu s-au iden­­tificat resursele de finanțare pentru proiect. Cu ocazia solu­țio­nării avariei a fost montată o conductă de recirculare apă cal­dă și în timpul lunii decembrie încercăm să punem în funcțiune întreaga instalație de recirculare la punctul termic TRC, cel afectat în prezent de avarie. ­Pro­blema a apărut acum trei săp­­­tămâni, iar grădinița nu a avut căldură timp de două săptă­mâni și jumătate”.

Directorul tehnic al Thermonet a mai arătat că în această seară ar urma să fie repornită energia termică, iar furnizarea apei calde va fi reluată de luni. Reabilitarea branșamentului a presupus înlocuirea țevii vechi cu 535 m de conductă preizolată pe 140 m traseu, costul total al intervenției ridicându-se la aproximativ 137.000 lei.

Sistemul centralizat de fur­nizare a energiei termice a dat numeroase rateuri în ultimii ani, lăsând sucevenii fără energie termică pentru diferite perioade de timp. Anul trecut, o avarie majoră a lăsat timp de aproximativ 12 ore fără energie termică jumătate de municipiu.

In acest an, dintre avariile majore din Suceava amintim avaria din Obcini de la începutul sezonului rece, când locuitorii a 37 de scări de bloc, împreună cu Scoala Gimnazială “Ion Creangă” nu au avut energie termică timp de trei zile. Lipsa de finanțare pentru reabilitarea rețelei de transport-distribuție a energiei termice din municipiu face ca Suceava să aibă un sistem de termoficare ineficient, care cedează atunci când nevoia de energie termică este mai mare.

Ultima încercare a municipalității de a reabilita o parte din acest sistem muribund de termoficare a eșuat lamentabil în acest an, când, în așteptarea finanțării-fantomă promisă de guvern s-a decis prelungirea lu­crărilor până pe ultima sută de metri. Acest lucru a făcut ca nici măcar țevăraia veche și ruginită care alcătuiește în prezent sistemul de încălzire al Sucevei să nu poată fi folosită, întrucât toate blocurile racordate la cele trei puncte termice prinse pe proiectul “Termoficare 2006-2020” au fost deconectate în vederea efec­tuării lucrărilor de modernizare. In cele din urmă, în pragul iernii încă nu fuseseră racordate la sistemul de încălzire ju­mătate din cartierele Obcini și Zamca, acestea fiind ultimele care au primit energie termică, deși condițiile meteorologice prevăzute de ­le­gis­lație fuseseră demult înde­­plinite. In aceste condiții, se explică do­rința tot mai pronunțată a sucevenilor de a se deconecta de la sistemul centralizat și de a-și instala o centrală termică proprie, care pe lângă faptul că le permite să își încălzească locuința oricând și oricât doresc, independent de sistemul centralizat, este o alternativă mult mai ieftină. (Alexandra IONICA)