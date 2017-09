THERMONET, in imposibilitatea de a furniza caldura sucevenilor

Proiectul de hotărâre privind preluarea unor bunuri de la Termica și predare acestora către Thermonet, în baza unui contract de închiriere a fost respins azi de consilierii locali. Astfel, pe langa gravele probleme de functionare ale firmei inventata peste noapte de actionarii de la Bioenergy, operatorul care se ocupa cu distributia energiei termice in municipiul Suceava este acum si in imposibilitatea legala de a-si mai continua activitatea

Consilierii locali au respins, marti, 19 septembrie, proiectul privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune încheiat între municipalitate și Thermonet, privind predarea către Thermonet a instalațiilor și conductelor aflate în proprietatea Termica. Proiectul s-a aflat și pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din luna august când, însă a fost retras întrucât în vederea încheierii unui contract de închiriere cu Termica, aceasta din urmă ar fi trebuit să facă dovada faptului că este proprietara a respectivelor conducte.

“Sunt niște noi reglementări pe linie de ANRE. Au trecut niște atribuții de la ANRSC la ANRE și ni se cere un nou aviz. Anul trecut am funcționat din inerție, pentru că erau aceste avize la ANRSC. In acest an, trecând aceste competențe, atribuții de la ANRSC la ANRE, ne cer un nou aviz. Pentru a obține un nou aviz ne trebuie această hotărâre de Consiliu Local”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Conform celor declarate ieri în Consiul Local de către secretarul municipiului, juristul Ioan Ciutac, reprezentanții Termica ar fi declarat verbal că nu pot preda ceva ce nu le aparține, în condițiile în care în momentul înființării societății de termoficare, în 2002, nu a fost întocmit vreun document de predare-primire între SC Termica și municipalitate. Singurul act oficial care există privind acele bunuri este încheiat între Guvern și municipalitate. Totuși, nu există nici un document oficial în care Termica să recunoască faptul că acele porțiuni de rețele și alte bunuri care fac parte din sistemul de termoficare al municipiului nu îi aparțin. Momentan, există un conflict în instanță între Termica și municipalitate privind achiziționarea acestor bunuri la un preț rezonabil.

Consilierii locali care au votat împotriva acestui proiect de hotărâre au explicat că, în condițiile în care aceste bunuri sunt ale Primăriei nu se justifică plata unei chirii către Termica în valoare de aproape 100.000 lei lunar. Respingerea acestui proiect de hotărâre pune în pericol furnizarea de energie termică în acest sezon rece, în condițiile în care Thermonet nu poate func]iona fara acest aviz.

Tinand cont si de celelalte probleme legale pe care le are Thermonet in relatia cu municipalitatea si consumatorii suceveni, la care se adauga si grava problema a actionariatului acestei firme comun cu cel al centralei care produce agentul termic, perspectiva sumbra ca strutocamila Thermonet sa ne lase la inceput de iarna in frig se contureaza tot mai puternic.(Alexandra IONICA)