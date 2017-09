THERMONET, in imposibilitatea de a furniza caldura sucevenilor

Proiectul de hotărâre privind preluarea unor bunuri de la Termica și predare acestora către Thermonet, în baza unui contract de închiriere a fost respins azi de consilierii locali. Astfel, pe langa gravele probleme de functionare ale firmei inventata peste noapte de actionarii de la Bioenergy, operatorul care se ocupa cu distributia energiei termice in municipiul Suceava este acum si in imposibilitatea legala de a-si mai continua activitatea

Consilierii locali au respins ieri proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune încheiat între municipalitate și Thermonet, privind predarea către Thermonet a instalațiilor și conductelor aflate în proprietatea Termica. Practic, acest act adițional este un contract de închiriere cu o valoare de 99.000 lei. Proiectul s-a aflat și pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din luna august, când a fost însă retras întrucât în vederea încheierii unui contract de închiriere cu Termica, aceasta din urmă ar fi trebuit să facă dovada faptului că este proprietara respectivelor conducte. In cadrul ședinței extraordinare de ieri, atât secretarul municipiului, juristul Ioan Ciutac, cât și primarul Ion Lungu au explicat că Termica nu deține documente care să dovedească faptul că este ­proprie­tară a bunurilor de care Thermonet are nevoie pentru a obține avizul ANRE.

“Sunt niște noi reglementări pe linie de ANRE. Au trecut niște atribuții de la ANRSC la ANRE și ni se cere un nou aviz. Anul trecut am funcționat din inerție, pentru că erau aceste avize la ANRSC. In acest an, trecând aceste competențe, atribuții de la ANRSC la ANRE, ne cer un nou aviz. Pentru a obține un nou aviz ne trebuie această hotărâre de Consiliu Local”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

In cadrul ședinței a fost propusă introducerea unui amendament care să completeze hotărârea de Consiliu Local, la articolul 1, cu sintagma “după preluare de la SC Termica SA, în condițiile legii”, amendament care însă a fost respins cu 5 voturi împotrivă, 7 pentru și 10 abțineri.

Conform clarificărilor aduse ieri în Consiliul Local de către secretarul municipiului, juristul Ioan Ciutac, Termica ar fi declarat că nu poate preda ceva ce nu îi aparține, în condițiile în care în momentul înființării societății de termoficare, în 2002, nu a fost întocmit vreun document de predare-primire între SC Termica și municipalitate. Singurul act oficial care există privind acele bunuri este încheiat între Guvern și municipalitate. Totuși, nu există niciun document oficial în care Termica să recunoască faptul că acele porțiuni de rețele și alte bunuri care fac obiectul respectivului contract de închiriere îi aparțin. Momentan, există un conflict în instanță între Termica și municipalitate privind achiziționarea acestor bunuri la un preț rezonabil.

“In momentul în care aceste bunuri au fost preluate prin hotărâre de guvern s-a preluat către municipiul Suceava. La predare către SC Termica, nu s-a făcut niciun proces de predare către SC Termica. Acum SC Termica spune că nu trebuie să le predea, sunt proprietatea municipalității. Așa cum sunt și acele terenuri pentru care ne-am judecat și SC Termica astăzi nu face niciun document de predare pentru că spune că sunt ale Primăriei. Sau, chiar dacă spun că sunt ale lor, nu există documentul de predare. Ca să preiau, trebuie să existe acel proces verbal de predare. La momentul res­pectiv s-a aprobat în Consiliul Local. Nu s-a prevăzut în Consiliul Local niciun proces verbal de predare către Termica. Există un singur proces verbal de predare între fosta centrală electrică, prin hotărâre de Guvern, către municipiul Suceava. Intr-adevăr, aceste bunuri au fost preluate și la data respectivă am verificat toate documentele: nu există un proces verbal efectiv de predare”, a explicat ieri juristul Ioan Ciutac.

“Astăzi, singurii care au acte de proprietate pe aceste bunuri suntem noi, Primăria, în baza Hotărârii de Guvern din anul 2002. Ceilalți nu au fost în stare să îmi arate actul de proprietate și ca atare, la modul tacit, s-au lăsat păgubași în a mai spune că cei de la Termica sunt proprietari. Astăzi, dacă noi spunem <după ce le preluăm de la Termica> deja recunoaștem indirect că sunt ale Termica. Aceste hotărâri pot fi folosite împotriva noastră în Consiliul Local. Avem o bătălie grea cu Termica și va mai dura. Trebuie să fim atenți la nuanțe. Astăzi, singurul act de proprietate îl are Primăria, în baza hotărârii de guvern prin care ni s-au transferat aceste bunuri. Cei de la Termica nu au aceste bunuri, pentru că nu le-au fost predate. Nu avem cum să completăm această hotărâre cu fraza <după ce le preluăm de la Termica>. Dăm o hotărâre de Consiliu Local care vine împotriva noastră. O vor folosi în instanță. I-am așteptat pe cei de la Termica jumătate de an să vină să facă dovada proprietății. Nu au acte de proprietate pe aceste bunuri. Nu este un proces-verbal de predare către ei a acestor bunuri, ca atare singurul proprietar al acestor bunuri astăzi este municipalitatea”, a explicat și primarul Lungu.

Totuși, dacă aceste bunuri sunt ale Primăriei nu se justifică plata unei chirii către Termica în valoare de aproape 100.000 lei lunar. Pe de altă parte, ­res­pingerea acestui proiect de hotărâre pune în pericol furnizarea de energie termică în acest sezon rece, în condițiile în care Thermonet nu poate funcționa fără acest aviz. Având în vedere faptul că obținerea unui aviz din partea ANRE în vederea accesării fondurilor guvernamentale pentru termoficare a durat câteva luni, ne întrebăm dacă Thermonet va reuși să obțină avizul în mai puțin de o lună, sistemul centralizat de încălzire fiind de obicei pus în funcțiune începând cu jumătatea lunii octombrie.

Bătălia oarbă dintre Termica și municipalitate pune în pericol asigurarea energiei termice în municipiu. Până la o hotărâre definitivă a instanței, Termica rămâne o piatră de moară atârnată de gâtul Primăriei Suceava. (Alexandra IONICA)