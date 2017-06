Taxa pe gunoi crește de la 5 la 9 lei/lună/persoană

Taxa de salubrizare nu a mai fost majorată de zece ani. Dacă până acum sucevenii plăteau 5 lei/lună, adică 60 lei/an, începând cu luna iulie ar putea plăti 9 lei/lună, ceea ce înseamnă 108 lei/an. Taxa va rămâne însă neschimbată momentan pentru agenții economici și instituțiile publice, până când se vor clarifica taxele suplimentare legate de depozitare, ce vor trebui plătite după punerea în funcțiune a depozitului de la Moara . “Dacă vrem să avem un oraș curat trebuie să plătim. Nu mi se pare o sumă enormă, să dai 100 lei pe an/persoană ca să ai orașul curat”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu

Taxa de salubrizare va fi majorată la persoanele fizice cu 4 lei pe lună. Astfel, dacă până acum sucevenii plăteau 5 lei/lună, adică 60 lei/an, începând cu luna iulie ar putea plăti 9 lei/lună, ceea ce înseamnă 108 lei/an. Primarul Ion Lungu a explicat că această taxă nu a mai fost majorată în ultimii zece ani și că, dacă sucevenii doresc să aibă un oraș curat, trebuie să plătească pentru acest serviciu. Taxa va rămâne însă neschimbată pentru agenții economici și instituțiile publice. Astfel, agenții economici vor plăti în continuare 6 lei/lună, iar instituțiile publice vor plăti 3 lei.

“Un proiect care este în dezbatere și va fi pe ordinea de zi a lunii iulie se referă la alinierea taxei de salubritate la celelalte orașe mari. Noi din anul 2007 n-am mai majorat taxa de salubritate, care este 5 lei. Vă dau doar câteva exemple: Iașul are 16 lei de persoană, 192 lei/an; Bacăul are 12 lei de persoană, 142 lei/an; Botoșaniul are 11,8 lei de persoană, 141,6 lei/an; Bistrița are 10 lei/persoană, 120 lei/an; Brăila are 11 lei, 132 lei/an. Dacă vrem să avem curățenie în oraș nu mai putem numai cu acești cinci lei care se dau de către o persoană pe lună. Voi propune majorarea la 9 lei de persoană. Proiectul este în dezbatere publică în următoarele 30 de zile. Voi avea discuții informale cu consilierii de la PSD, în mod deosebit, și de la ALDE, în așa fel încât să putem vota în luna iulie această majorare a taxei de salubritate, pe care am anunțat-o, de fapt, de pe la începutul anului. Atunci nu am făcut majorarea și nici acum nu avem toate datele și tocmai de aceea nu o ducem până la capăt, în sensul că taxa de salubritate la agenții economici și la instituțiile publice rămâne la fel până la sfârșitul anului, să vedem cum ne va afecta acea taxă de salubritate la depozit. După ce va fi deschis depozitul de la Moara, vom vedea exact cum va influența în costuri. De aceea se majorează numai taxa la populație, iar la agenții economici și la instituțiile publice rămâne la fel. Ea n-a mai fost majorată de zece ani de zile, n-a mai fost actualizată. O aliniem și noi la nivelul orașelor, pentru că, dacă vrem să avem curat în oraș trebuie să și plătim”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Taxa de salubrizare, la valoarea pe care o are în prezent, ar trebui să aducă bugetului municipiului Suceava suma de șase milioane de lei, în cazul în care toți cetățenii și-ar plăti taxele la Primărie. Primarul Ion Lungu a explicat însă că această taxă se încasează în proporție de 50%. Acesta a mai spus că este conștient de faptul că municipiul Suceava face parte din regiunea cea mai săracă a țării și că a ținut cont de acest aspect până acum, Primăria Su­ceava încasând unul dintre cele mai mici impozite din țară. De asemenea, deși momentan taxa va fi majorată doar pentru persoanele fizice, edilul sucevean a explicat că “va avea loc o aliniere și în ceea ce privește valoarea taxei încasate de la agenții economici și instituțiile publice, dar vrem să vedem până la sfârșitul anului, să știm ce taxe suplimentare sunt legate de depozitare după punerea în funcțiune a depozitului de la Moara”.

El a mai arătat că sucevenii trebuie să fie conștienți că, dacă își doresc un municipiu curat, trebuie să plătească taxele și impozitele către municipalitate. In cazul în care unii cetățeni refuză să plătească, Primăria are posibilitatea de a apela la executarea silită, care, deși este un proces destul de anevoios, poate da rezultate. “Dacă vrem să avem un oraș curat trebuie să plătim. Nu mi se pare o sumă enormă, să dai 100 lei pe an/persoană ca să ai orașul curat. Toți vrem să avem orașul curat, toți avem observații la această temă, dar nu vrem să plătim. Trebuie să plătim. Si noi trebuie să fim mai fermi, mai exigenți. In primul rând trebuie să conștientizăm lumea. In al doilea rând, putem să facem executare silită, să le oprim bani din pensie, din salariu. Avem această posibilitate și chiar facem astfel de executări, numai că merg destul de greu, pentru că unii nu au locuri de muncă, alții nu se declară, spun că locuiesc în altă țară și nu trebuie să plătească. Dar, în același timp, au locuințe date în chirie. Eu sunt de acord că ei nu trebuie să plătească, pentru că nu produc ei gunoaie, dar să plătească chiriașul. Dacă vrem să ne raportăm la o lume civilizată, cam așa ar trebui să stea lucrurile”, a concluzionat ieri Ion Lungu.

Totul va depinde însă de votul consilierilor locali, care vor vota acest pro­iect în ședința din luna iulie, după ce va trece perioada de dezbatere publică, Ion Lungu arătând că speră ca aleșii din Consiliul Local Suceava să voteze pentru proiectul de hotărâre, astfel încât municipiul nostru să se alinieze la celelalte orașe mari din țară. (Alexandra IONICA)