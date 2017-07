Taxa de salubrizare crește in Suceava la 9 lei, începând cu luna august

Momentan majorarea se aplică doar persoanelor fizice, urmând ca după deschiderea depozitului ecologic de la Moara și în funcție de taxele suplimentare ce vor trebui plătite pentru depozitare după punerea în funcțiune a depozitului să se facă o echilibrare și cu taxa plătită de persoanele juridice

Consilierii locali au aprobat ieri majorarea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice de la 5 la 9 lei/lună. Majorarea va intra în vigoare de la 1 august, diferența pe care sucevenii o vor scoate din buzunar fiind de 16 lei în acest an, iar pentru anul 2018 de 48 de lei. Astfel, dacă până acum sucevenii plăteau 5 lei/lună, adică 60 lei/an, începând cu 1 august aceștia vor plăti 9 lei/lună, ceea ce înseamnă 108 lei/an.

Cu toate că în cadrul discuțiilor au fost propuse unele modificări la proiectul de hotărâre, acestea nu au fost aprobate de consilierii locali. Propunerile de amendamente la proiectul de hotărâre au venit din partea alesului local Dan Roibu, care a propus o creștere mai mică a taxei de salubrizare și o diferențiere a acesteia, în așa fel încât cei care au gospodării individuale să plătească 8 lei/lună taxă de salubrizare, iar cei care locuiesc în condominii să plătească 7 lei/lună. Argumentul acestuia a fost că cei care locuiesc la casă produc mai mult gunoi decât cei care locuiesc la bloc. Totuși, viceprimarul Lucian Harșovschi i-a explicat că, dacă în cazul blocurilor mașina de gunoi trece de mai multe ori pe săptămână să golească containerele, în cazul gospodăriilor colectarea deșeurilor menajere se face o singură dată pe săptămână, ceea ce nu justifică o taxare diferită a sucevenilor în funcție de locuința pe care o au.

Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcție de numărul de persoane din fiecare familie sau de numărul locatarilor existenți la o anumită adresă. Pentru persoanele fizice cuantumul taxei este de 9 lei/lună/persoană. Veniturile astfel obținute vor fi folosite pentru sistemul de colectare a deșeurilor municipale și pentru transportul deșeurilor, la depozitul ecologic Moara”.

In prezent, conform datelor furnizate de Serviciul de Prelucrare Automată a Datelor, în municipiul Suceava sunt înregistrate, pentru anul 2016: 76.454 persoane fizice cu o debitare anuală de 4.605.710 lei; 2.541 angajjați PFA, cu o debitare anuală de 182.880 lei; 30.692 angajați – persoane juridice/instituții publice cu o debitare anuală de 1.771.695 lei, rezultând o debitare anuală totală de 6.560.285 lei, respectiv 546.691 lei/lună.

Taxa de salubrizare, la valoarea pe care o are în prezent, ar trebui să aducă bugetului municipiului Suceava suma de șase milioane de lei, în cazul în care toți cetățenii și-ar plăti taxele la Primărie. Insă această taxă se încasează în prezent în proporție de 50%. Dacă această creștere va determina un număr și mai mare de suceveni să nu își plătească taxa rămâne de văzut.

Momentan majorarea se aplică doar persoanelor fizice, urmând ca după deschiderea depozitului ecologic de la Moara și în funcție de taxele suplimentare ce vor trebui plătite pentru depozitare după punerea în funcțiune a depozitului de la Moara să se facă o echilibrare și cu taxa plătită de persoanele juridice. (A. IONIC|)