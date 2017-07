TAROM inaugurează maine prima sa cursă externă de pe Aeroportul Suceava, spre Torino

Această primă cursă externă de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava spre Torino este și prima cursă cu prețuri low-cost practicată de compania națională de transport aerian. Astfel, Torino va fi a cincea destinație directă spre Italia din Suceava, după Milano, Veneția, Roma și Bologna

TAROM va inaugura, miercuri, prima cursă externă de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava spre Torino, aceasta fiind și prima cursă cu prețuri low-cost practicată de compania națională de transport aerian. Potrivit TAROM, pasagerii care vor călători spre această destinație își pot rezerva bilete pornind de la 16 euro (pe sens) plus taxe (total 47 euro) sau 32 euro (dus-întors) plus taxe (total 114,15 euro), atât de pe site-ul companiei www.tarom.ro, cât și de pe varianta mobilă a site-ului, prin agențiile proprii și partenere TAROM. Noul zbor introdus de TAROM va fi prima rută directă externă operată de această companie de pe Aeroportul ‘Stefan cel Mare” din Suceava, fiind operată cu aeronave de tip Boeing 737 seria 300 cu 134 locuri, clasa economic, și o frecvență pe săptămână. La Suceava, aterizarea va fi la ora 13,30 și decolarea spre Torino, la ora 14,00. Cursa pleacă de la Torino la ora 9,30 și va ateriza la Torino la ora 15,50. Potrivit site-ului companiei, pasagerii zborurilor TAROM beneficiază de transport gratuit al unui bagaj de cală în limita maximă de 23 kg plus 10 kg bagaj de mână, check-in gratuit în aeroport, la kiosk, online și pe mobil, acordarea unei mese calde la bordul aeronavei însoțită de răcoritoare și ceai sau cafea. Torino va fi a cincea destinație directă spre Italia din Suceava, după Milano, Veneția, Roma și Bologna.