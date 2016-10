Târgul din Bergamo, șters anul acesta de pe agenda Consiliului Județean

“Nu cred că este oportun să antrenăm Diaspora în fel de fel de dispute sterile și am socotit să fac propunerea în Consiliul Județean să amânăm participarea noastră la Târgul de la Bergamo pentru începutul anului viitor, la Târgul de Turism”, a declarat Gheorghe Flutur, președintele CJ

Participarea delegației Consiliului Județean Suceava însoțită de artiști ai Ansamblului “Ciprian Porumbescu” la târgul economic ce se va desfășura în a doua parte a acestei luni în orașul Bergamo din Italia urmează să fie anulată. Anunțul a fost făcut chiar de președintele CJ, Gheorghe Flutur, care a declarat că în decizia luată și care va fi supusă hotărârii consilie­rilor județeni au precumpănit criticile aduse din partea opoziției din Consiliul Județean, preluate și de presă, asupra oportunității prezenței delegației CJ Suceava la respectivul târg cu un caracter mai degrabă de produse utilitare decât de promovare a turismului.

“Am avut o analiză legată de oportunitatea prezenței noastre, a județului Suceava, la Târgul de la Bergamo. Noi am propus și s-a aprobat în Consiliul Județean o astfel de deplasare. Având în vedere ultimele discuții care au fost duse regretabil în zona politică, pentru că se apropie campania electorală, nu cred că este oportun să antrenăm Diaspora în fel de fel de dispute ste­rile și am socotit, m-am sfătuit cu departamentul de turism din Consiliul Județean să fac pro­punerea în Consiliul Județean să amânăm participarea noastră la Târgul de la Bergamo pentru începutul anului viitor, la Târgul de Turism”, a spus Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean a arătat că invitația ce a fost supusă anterior hotărârii CJ Suceava a venit pentru un târg denumit Agro – Travel, un târg al turismului rural. “Bucovina are o componentă pu­ternică de turism rural. Ei ne-au invitat să facem deschiderea Târgului de la Bergamo, din luna octombrie a acestui an. Am văzut foarte multă pasiune pusă din partea unor oameni politici, critici aduse de aceștia cum că greșim dacă participăm. Socotesc că este înțelept să amânăm plecarea, să treacă perioada de campanie electorală pentru că ar fi păcat să fie știrbită acțiunea Sucevei în promovarea turismului și a ceea ce avem și vom încerca să punem în aplicare hotărârea de Consiliu Județean anul viitor, în februarie”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. (Neculai ROSCA)