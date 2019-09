Tânăra suceveancă dispărută din Londra, căutată și de IPJ Suceava

La începutul acestei săptămâni, OBIECTIV a prezentat cazul Denisei Valentina Olteanu, o tânără de 21 de ani, măritată, de loc din județul Suceava, dar care locuiește cu soțul său, un bărbat de origine albaneză, la Londra, care a fost dată dispărută de mama ei. Fata trebuia să își viziteze mama pe 8 august, în Italia, dar nu a mai putut fi contactată. Atunci, mama tinerei spunea că IPJ Suceava, la care a apelat disperată, i-ar fi răspuns că nu e de competența Inspectoratului și a sfătuit-o să facă o petiție online.

Ieri, Poliția Suceava a anunțat oficial că “desfășoară activități de căutare și identificare a numitei OLTEANU DENISA-VALENTINA, de 21 de ani cu domiciliul în sat Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava, rezidentă în Marea Britanie, despre care mama acesteia nu mai deține date de la începutul lunii august 2019 când trebuia să se îmbarce într-o cursă Ryanair de pe aeroportul Luton – Londra cu destinația Italia-Torino.

Semnalmente : rasa caucazian, piele albă, fața ovală, ochi căprui, sprâncene arcuite, înălțime aproximativ 1, 65 m, aproximativ 45 de kg.

Semne particulare : prezintă tatuaj pe degetul inelar mâna dreaptă, tatuaj după ureche stânga reprezentând pasărea colibri și tatuaj vertical pe mana stângă reprezentând litere chineză cu numele frațiilor. Prezintă cicatrice postoperatorie de apendicită.

În cazul în care dețineți date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelați Poliția prin 112 sau să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție”.

„Mă numesc Hariuc Maria, vă rog să mă ajutați să îmi găsesc fata dispărută. Olteanu Denisa Valentina se numește, locuiește în Londra. Pe data de 8 august trebuia să vină la mine. Pe 7 august am sunat-o să văd când are avion, fiindcă trebuia să merg să o aștept la aeroport. Ea mi-a spus că are niște probleme, nu are bani și nu știe dacă vine pe 8 sau pe 10 august. Mi-a spus că mă anunță”, a povestit mama Denisei. „Nu m-a anunțat și când sunam avea telefonul închis, iar pe WhatsApp, până pe data de 13 august primea mesajele și le vedea, dar nu răspundea. Apoi, până pe 23 august vedeam că primește mesajele de la mine, dar nu-mi mai arăta că le vede. Nu-mi răspundea chiar în fiecare zi înainte să dispară, dar în ultimul timp vorbeam aproape zilnic, era o persoană foarte activă pe Facebook, pe Whatsapp… Ea practic acum nu are acces la telefon, deci ori e sechestrată, ori e arestată, ori nu știu”, spunea săptămâna trecută mama tinerei.

Bineînțeles că între timp Maria l-a contactat și pe soțul Denisei, dar acesta spune că el pe data de 5 august a plecat în Albania și s-a întors pe data de 26, are și bilete de avion care să dovedească asta. Soțul afirmă că ultima dată a vorbit cu Denisa pe la jumătatea lunii august și că de atunci nu mai știe nimic de ea nici el. Ceea ce este ciudat însă, e faptul că bărbatul nu vrea să meargă să depună plângere la poliția din Londra, cel puțin nu fără să fie prezentă și mama fetei, a declarat pentru jurnalemigrant.com Maria Hariuc. (O.S.)