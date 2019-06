Tanara italianca, transferata cu elicopterul la Iasi, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori la Fratautii Noi de sora concubinului ei

In dupa amiaza zilei de miercuri, o tanara de 24 de ani, cetatean italian, a fost injunghiata de mai multe ori intr-o casa din Fratautii Noi.

Conform primelor informatii, tanara, insarcinata, ar fi fost lovita cu cutitul de sora concubinului ei, un barbat din sat, cu care are doi copii. Venita in vizita la familia iubitului, la un moment ar fi avut un conflict cu sora acestuia , care a injunghiat-o de mai multe ori, cel mai grav fiind faptul ca in urma ultimei lovituri lama cutitului a ramas in zona cervicala a victimei. Medicii ajunsi la fata locului au solicitat de urgenta un elicopter SMURD, tanara italianca fiind transferata la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, in stare foarte grava.

Momentan nu se cunosc circumstantele in care s-a produs incidentul, agresoarea fiind ridicata de politisti pentru audieri. (O.S.)