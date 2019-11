Tânăr vitezoman, cu permisul reţinut, încătușat după ce a fost urmărit de poliţie prin Horodnic  de Sus

Joi seara, în jurul orei 18.55, echipajul din cadrul Compartimentului rutier Rădăuți, acționând cu aparatul radar pe raza comunei Horodnic de Sus, a înregistrat un autoturism Audi A6 care circula pe DN 2E din com. Horodnic de Sus, cu viteza de 123 km/h, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. S-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducătorul acestuia continuându-și deplasarea către municipiul Rădăuți, fiind urmărit cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, concomitent cu solicitarea de sprijin celorlalte echipaje angrenate în acțiune.

Un echipaj din cadrul Secției nr. 3 de poliție rurală Marginea, a reperat în trafic autoturismul urmărit, care se deplasa pe DN 17 A din Horodnic de Sus, către municipiul Rădăuți. După circa 2 km, s-a reușit blocarea în trafic a autoturismului marca Audi A6 ocazie cu care conducătorul auto a fost imobilizat prin folosirea cătușelor.

Conducătorul auto a fost legitimat în persoana lui C. Cornel, de 22 ani, din Voitinel, care a prezentat pentru control o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație. Efectuându-se verificări în bazele de date, s-a constatat că C. Cornel, are exercitarea dreptului de a conduce suspendată în perioada 26.10.2019 – 23.01.2020, ca urmare a săvârșirii contravenției „depășirea limitei legale de viteză”.

Pentru faptele de natură contravențională comise la data de 28.11.2019, Crihan Cornel a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum total de 3.480 lei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere având dreptul de a conduce suspendat”.