Tanar de 26 de ani, mort dupa ce, din cauza vitezei, s-a rasturnat cu masina in paraul Brodina

Duminica seara, la ora 19.05, un autoturism WV, condus de un tanar de 26 ani din Brodina, care circula pe DJ 176 A pe raza localitatii Brodina, din directia Izvoarele Sucevei catre Brodina, a parasit partea carosabila, rasturnandu-se in albia paraului Brodina.

In masina respectiva se aflau doi tineri, soferul fiind descoperit incarcerat si in stare de inconstienta. La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Vicovu de Sus (cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD) si un echipaj SAJ. Din pacate, la ajungerea echipajelor de interventie, tanarul de 26 de ani a fost declarat decedat. Cealalta victima, un tanar de 24 de ani, a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la spital, fiind constient si cooperant.

Conform primelor cercetari ale politistilor, accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive, soferul pierzand controlul volanului, masina rasturnandu-se in parau.A fost deschis dosar penal ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Se vor preleva probe biologice de sange la efectuarea necropsiei