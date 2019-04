Tamponare intre doua masini, in zona restaurantului Bradet

Duminica la pranz, in jurul 12, putin mai sus de restaurantul Bradet din municipiul Suceava a avut loc o tamponare in care au fost implicate doua autoturisme. Din cate se pare, una dintre masini, condusa de un sofer incepator, coborand dinspre Cimitirul Pacea spre Centru, a intrat pe contrasens si a lovit destul de puternic un autoturism Skoda. Trei persoane aflate in cele doua masini, au fost lovite usor in urma impactului.