Sute de suceveni n-au căldură în apartamente din cauza unei avalanșe de avarii

In prag de iarnă, sute de apartamente nu au căldură din cauza mai multor avarii pe conductele de alimentare. Abia după începerea furnizării agentului termic prin sistemul de termoficare preluat în gestiune, Thermonet a descoperit găurile din conducte. Zeci de blocuri și sute de apartamente încă nu beneficiază de căldură fiindcă țevile au plesnit. 9 blocuri aferente punctului termic George Enescu 1 cu 150 de apartamente, 7 blocuri aferente punctului termic Zamca 1 cu 130 de apartamente, 32 de apartamente de la PT Stefan cel Mare, 19 blocuri racordate la PT Obcini 4 și 57 de garsoniere din Blocul 48B de la punctul termic TRC de lângă Colegiul “Mihai Eminescu” sunt în continuare fără căldură

Zeci de blocuri din munici­piul Suceava nu au căldură nici la aproape două săptămâni de când a fost anunțată reluarea furnizării agentului termic de către firma Thermonet, care și-a asumat gestionarea furnizării agentului termic în apartamentele din orașul Suceava racordate încă la rețeaua centra­lizată de de apă caldă și căldură.

Ieri după-amiază, firma care și-a asumat furnizarea apei calde și a căldurii începând cu toamna anului trecut a informat Primăria că existau încă cinci zone în Suceava în care încă nu ajunsese căldura în apartamente.

Viceprimarul municipiului Suceava, Marian Andronache, a arătat că potrivit informațiilor transmise de reprezentanții firmei Thermonet, ieri după-amiază încă erau constatate și parte dintre ele în curs de remediere, avarii pe conductele de alimentare cu agent termic în mai multe zone ale orașului, zeci de blocuri și sute de apartamente nebeneficiind încă de căldură, în ciuda temperaturilor scăzute de afară. Potrivit unei statistici aproximative, este vorba despre un număr de 19 blocuri de locuințe ce sunt racordate la Punctul termic Obcini 4, cu precizarea că majoritatea locatarilor din aceste blocuri și-au instalat deja centrale termice de apartament, astfel încât numărul total al apartamentelor racordate la sistemul public de încălzire este în total de circa 70. Situația este însă cu totul alta la Punctul Termic George Enescu 1, la care sunt racordate 9 blocuri cu un număr total de 150 de apartamente, ai căror locatari stau în frig de la începutul sezonului rece. O situație asemănătoare se regăsește și în cartierul Zamca, la Punctul Termic Zamca 1, unde din cauza unei avarii abia acum în curs de rezolvare, 130 de apartamente din 7 blocuri stau fără căldură. Un nou caz îl reprezintă blocul din centrul Sucevei, cunoscut drept “Blocul Taylan”, de pe strada Stefan cel Mare, unde un număr de 32 de apartamente în care locuiesc preponderent persoane în vârstă, care au făcut altcândva parte din protipendada Sucevei, îngheață de frig din cauza avariilor constatate de Thermonet abia după reluarea furnizării căldurii.

Am lăsat la urmă un caz mai special, cel al blocului de garsoniere 48 B – a nu se confunda cu renumitul “bloc al groazei”, acesta are numărul 48 A. Cele 57 de garsoniere din blocul 48B erau alimentate cu agent termic printr-o conductă care trece pe sub o zonă în care s-au construit garaje, magazine și alte clădiri, chiar dinainte de 1990. Potrivit aprecierilor meseriașilor de la Thermonet, conducta de agent termic s-a spart chiar sub această zonă cu garaje și alte spații mai mult sau mai puțin comerciale. Toate acestea sunt în proprietate privată și este puțin probabil să se identifice o soluție rapidă de intervenție pentru remedierea avariilor. In aceste condiții, astăzi, începând cu ora 8.30, la Primăria Suceava va avea loc o întâlnire între proprietarii garajelor din zonă și reprezentanții Thermonet, pentru a se identifica posibilitatea de a se devia conducta care asigură încălzirea în blocul de garsoniere 48B.

Marian Andronache a spus că, potrivit reprezentanților Thermonet, cel puțin în cazul apartamentelor din cele 9 blocuri racordate la Punctul Termic George Enescu 1, încălzirea ar urma să fie furnizată încă din seara zilei de ieri. (Neculai ROSCA)