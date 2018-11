Sute de sticle cu lapte în care oamenii au găsit resturi de cauciuc, retrase din magazine

Un mic producător de lapte din municipiul Suceava a fost amendat cu 10.000 de lei după ce mai mulți oameni au reclamat ieri că au găsit în sticle impurități și bucăți de garnituri. Producătorul spune că de vină ar fi o instalație de dezinfecție din fabrică. DSV susține că nu a fost niciun pericol pentru consumatori

Fabrica de lapte din municipiul Suceava a fost amendată de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava cu 10.000 de lei după ce două persoane care au cumpărat lapte au găsit impurități și bucăți de garnituri în sticle. Tot laptele a fost retras de la comercializare și distrus.

Conform conducerii DSVSA Suceava, impuritățile care au ajuns în sticle nu constituiau un pericol pentru sănătatea consumatorilor, ele provenind de la o defecțiune a instalației de dezinfecție.

“Echipamentul de pasteurizare a laptelui, și, în general, și instalațiile, sunt dezinfectate într-un sistem de circuit închis. Urmează, apoi, o fază de preclătire-clătire, dezinfecție propriu-zisă, clătire și reînceperea procesului. La ultima fază, pe instalație a fost o suprapresiune și au cedat două-trei garnituri din echipament, care s-au găsit în unii recipienți de lapte. Nu a fost niciun pericol pentru consumator, dar a existat un disconfort – tot ce este lapte trebuie să fie alb. Dacă este altă culoare, înseamnă că este o impuritate. Am primit două sesizări în sensul acesta, ne-am deplasat, am verificat problema și am aplicat o sancțiune pentru neîntreținerea echipamentelor. Am aplicat o sancțiune contravențională de 10.000 de lei”, a declarat pentru Mediafax directorul DSVSA Suceava.

Întreaga cantitate de lapte, respectiv 480 de litri, a fost retrasă din consum și distrus.