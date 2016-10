Suspiciuni de fraude și licitații trucate pentru nevoi închipuite la Consiliul Județean, în mandatul lui Cătălin Nechifor

Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a sesizat DNA privind nereguli în două proiecte de e-guvernare în valoare de peste 13 milioane de lei, cu fonduri europene, furnizate Consiliului Județean Suceava de firmele Expert One Research, o firmă apropiată de deputatul Sebastian Ghiță, și Siveco România, fiind vorba, între altele, despre licitații trucate și nevoia de achiziții IT creată ”artificial”. Ambele proiecte e-guvernare s-au derulat în anii 2013 – 2015, cu fonduri europene, în vremea când Consiliul Județean Suceava era condus de pesedistul Cătălin Nechifor. Proiectele urmăreau achiziționarea unei soluții informatice și componente hardware necesare acesteia pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din 30 de localități sucevene, aproape în totalitate conduse atunci de primari PSD. In urma controlului efectuat de MFE s-a constatat: nevoia de achiziții IT a fost creată artificial; oferte câștigătoare neconforme și tratament neegal aplicat ofertanților; criterii de calificare restrictive; procesul de atribuire a contractelor „cu dedicație”; soluția informatică implementată nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract; raportări false” Cititiți mai jos documentul “Concluziile raportului misiunii de control a Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate privind implementarea proiectelor e-guvernare Suceava”

Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene (MFE) a sesizat DNA privind nereguli în două proiecte de e-guvernare în valoare de peste 13 milioane de lei, cu fonduri europene, furnizate Consiliului Județean Suceava în perioada mandatului lui Cătălin nechifor de firmele Expert One Research și Siveco România, fiind vorba, între altele, despre licitații trucate și nevoia de achiziții IT creată ”artificial”.

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, susține că modul în care au fost încheiate și implementate contractele cu CJ Suceava arată mai multe nere­guli: firme care învârt licitațiile între ele, achiziții umflate, raportări false, acte adiționale în serie, sisteme informatice inutilizabile și neutilizate, dar acceptate la plată de Organismul Intermediar de la Ministerul Comunicațiilor.

Corpul de Cotrol al MFE a verificat contractele dintre CJ Suceava și companiile Expert One Research și Siveco România, valoarea totală a proiectelor ridicându-se la 13.361.118 lei din care 7.169.321 lei fără TVA s-au cheltuit pentru IT.

Proiectele verificate au fost „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I” (cod SMIS 48451, contract din 5 septembrie 2014 cu SC SIVECO România SRL), și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III” (cod SMIS 48457, contract din 20 august 2014 cu SC Expert One Research SRL). Așa cum se poate observa în caseta alăturată, aproape în totalitate aceste 30 de localități erau conduse în acei ani de primari ai PSD.

CJ Suceava își propunea să achiziționeze o soluție informatică și componente hardware necesare pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din localitățile județului: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc.

Conform MFE, în urmă verificărilor, echipa de control a constatat o serie de nereguli:

• nevoia de achiziții IT a fost creată artificial;

• oferte câștigătoare neconforme și tratament neegal aplicat ofertanților;

• criterii de calificare restrictive; procesul de atribuire a contractelor “cu dedicație”;

• soluția informatică implementată nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract;

• raportări false.

În concluzie, Raportul constată faptul că “ofertarea de condiții/ elemente optime, prin documentele tehnico-financiare prezentate la licitație, în scopul îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât și al OIPSI) poate fi încadrată la secțiunea a 41-a;infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluțiile tehnice diferă deși se dorea o integrare a sistemelor informatice”.

Raportul este primul rezultat al controlului tema­tic cerut de conducerea MFE asupra proiectelor de informatizare a instituțiilor publice.

Compania Siveco este una dintre cele mai mari firme de IT românești, derulând contracte cu mai multe autorități publice, inclusiv în domeniul fondurilor europene.

La rândul sau, SC Expert One Research s-a numit anterior XOR IT și este controlată de două firme cipriote, Olionvest Holdings (61%) și, respectiv, Cardiplan Investments Ltd. (24%) – ambele reprezentate de Bogdan Padiu, un vechi apropiat al lui Sebastian Ghiță, după cum au scris jurnaliștii de investigație ai RISE Project din martie 2014.

Ministerul Fondurilor Europene Serviciul Corpul de Control, Anticorupție și Integritate: Concluziile raportului misiunii de control a Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate privind implementarea proiectelor e-guvernare Suceava (SMIS 48457 și 48451)

”Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I”, numit în continuare Suceava I, și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III”, numit în continuare Suceava III – coduri SMIS 48451, respectiv 48457. Consiliul Județean Suceava a decis să depună, pentru 45 de localități, trei cereri de finanțare pentru grupuri de câte 15 localități. În urma procesului de evaluare realizat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), doar două din cele trei proiecte au fost aprobate. Consiliul Județean Suceava, beneficiarul proiectului Suceava III, în valoare de 6.734.654 lei, și al proiectului Suceava I, în valoare de 6.626.464 lei, trebuia să achiziționeze o soluției informatică și componentente hardware necesare acesteia pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din cele 30 de localități. Printre serviciile ce urmau a fi informatizate cu bani europeni se numărau: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc. CJ Suceava a organizat licitații pentru cele două proiecte și a desemnat câștigătoare două firme diferite, care au propus soluții tehnice de asemenea diferite. • Pentru proiectul Suceava III a fost desemnată câștigătoare firma SC Expert One Research SRL, cu un contract în valoare de 4.160.709 lei, fără TVA. • Pentru proiectul Suceava I a fost desemnată câștigătoare firma SC SIVECO România SRL cu un contract în valoare de 3.008.612 lei , fără TVA. În urma verficărilor efectuate la fața locului locului în perioada 29 august – 2 septembrie 2016 echipa de control a constatat o serie de nereguli care ridică suspiciuni întemeiate privind procesul de atribuire a unui contract către firma SC Expert One Research SRL. De asemenea, s-a constatat faptul că beneficiarul a efectuat plățile către furnizorul SC Expert One Research SRL deși soluția informatică implementată de acesta nu funcționa în parametrii prevăzuți în contract. Verificările au arătat faptul că soluțiile tehnice oferite de către cei doi câștigători ai licitațiilor erau necompatibile din punct de vedere tehnic, ceea ce ridică suspiciunea de „dedicare” a acestora. CJ Suceava nu a introdus în caietele de sarcini specificații tehnice similare, lucru care ar fi permis localităților din cele două proiecte să lucreze în același sistem sau să se conecteze la baze de date naționale. Deficiențe majore constatate la cele 4 primării verificate aleatoriu: Localitatea Udești – soluție implementată de SC Expert One Research SRL – nu se utilizează sistemul, la opt luni de la finalizarea contractului, iar conectarea și interfațarea cu sistemele externe nu a putut fi verificată. Localitatea Fântâna Mare – soluție implementată de SC SIVECO România SRL – nu se utilizează sistemul informatic la zece luni de la finalizarea contractului și se folosește sistemul informatic anterior. Localitatea Bogdănești – soluție implementată de SC SIVECO România SRL – nu se utilizează sistemul informatic achiziționat. Localitatea Fălticeni – soluție implementată de SC Expert One Research SRL – sistemul nu este utilizat din cauza problemelor întâmpinate de către angajați. Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava I Verificările întârziate în urma unei Suspiciuni de Nereguli au favorizat beneficiarul CJ SUceava și contractorul SC SIVECO ROMANIA SRL. În data de 05.04.2016, a fost ridicată o Suspiciune de Nereguli care presupunea verificarea a 23 de acte care făceau parte din contract. Demararea procedurilor de verificare, proceduri care legal trebuiesc demarate în termen de zece zile, au fost demarate după aproximativ 100 de zile. Verificarea efectivă s-a desfășurat la sediul OIPSI din cadrul MCSI și a durat o singură zi, cu tot cu redactare, avizări și aprobări. În raportul misiunii de control se menționează că „ținând cont de volumul documentelor care trebuiau verificate, echipa Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate consideră că această misiune nu se putea efectua într-o singură zi (28.07.2016), după care să se întocmească Proiect Notă de constatare (11 pagini), care să fie verificat, avizat, aprobat și înregistrat pe 29.07.2016, existând suspiciunea de emitere a acestui act fără o bază reală.” Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava III: Necesitatea acestui sistem informatic a fost creată artificial. Potrivit Raportului, „Angajații care ar fi trebuit să beneficieze de un sistem informatic novator, modern etc. folosesc în continuare programe achiziționate anterior, ceea ce duce la concluzia că necesitatea acestor noi achiziții a fost creată artificial”. De asemenea, raportul arată faptul că, din documentele analizate, „nu a rezultat finalizarea interconectării primăriilor cu instituțiile menționate în caietul de sarcini”. Aceeași concluzie este valabilă și pentru proiectul Suceava I. Prestatorul SC Expert One Research SRL a fost avantajat prin includerea de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini a unor cerințe care descurajau concurența . În cazul proiectului Suceava III, autoritatea contractantă a inclus în caietul de sarcini o serie de cerințe restrictive, care însă erau îndeplinite de către ofertantul SC Expert One Research SRL. Aceste cerințe restrictive nu se regăseau însă și în caietul de sarcini al Suceava I, proiect cu obiective similare cu acesta. „Considerăm că defalcarea atât de detaliată a cerințelor de experiență similară, cumulat cu certificările pentru un anumit tip de cunoștințe pentru experții cheie, certificări pentru care nu s-a cerut să fie emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, sunt de natură să restricționeze concurența.” – afirmă raportul. Prestatorul SC EXPERT ONE RESEARCH SRL a fost avantajat de către autoritatea contractantă prin acceptarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului CJ Suceava a încheiat contractul de prestări servicii cu SC EXPERT ONE RESEARCH SRL pe o perioadă de 305 zile. Contractul a suferit însă numeroase modificări prin nu mai puțin de 12 acte adiționale. Primul astfel de act reducea perioada de execuție de la 305 zile la 250 de zile pentru a se putea încadra în perioada de implementare a proiectului. Prin următoarele acte adiționale perioada de execuție a fost însă prelungită la 489 de zile. Această decizie “nu face decât să favorizeze ofertantul câștigător”, căruia i s-a creat astfel un avantaj față de ceilalți participanți la licitație. Misiunile de verificare au fost efectuate superficial, în condițiile în care însuși prestatorul recunoștea că nu a îndeplinit condițiile contractuale. În anul 2015 au fost efectuate două misiuni de verificare la fața locului – în martie 2015 și octombrie 2015 – de către același expert extern. Expertul desemnat de OIPSI din cadrul MCSI, cel care trebuia să verifice dacă sistemele respective funcționau conform specificațiilor, la capitolul “Aspecte legate de TIC”, a făcut consemnări identice, probabil copiate prin metoda copy paste. Acesta nota faptul că “platforma tehnică este excelent adaptată nevoilor proiectului implementat”. În realitate, chiar prestatorul menționa într-un document că sistemul nu a funcționat niciodată. Concluzii finale: Raportul constată faptul că „ofertarea de condiții/elemente optime, prin documentele tehnicofinanciare prezentate la licitație, în scopul îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât și al OIPSI ) poate fi încadrată la secțiunea a 41-a „infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluțiile tehnice diferă deși se dorea o integrare a sistemelor informatice”. Raportul complet întocmit de Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate a fost înaintat Direcției Naționale Anticorupție”.

Ce presupuneau și cui se adresau cele două programe e-guvernare

1.- Proiectul “Implementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Județul Suceava I“, a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, având o valoare totală de 6.626.464,92 lei. Perioada de implementare: 27.01.2014 – 26.10.2015. Lider de proiect: Consiliul Județean Suceava Parteneri UAT-urile: Bogdănești, Gălănești, Voitinel, Siret, Balcăuți, Calafindești, Zamostea, Milișăuți, Iaslovăț, Todirești, Bălăceana, Siminicea, Cornu Luncii, Fântâna Mare, Boroaia. Valoare totală a proiectului este de 6.626.464,92 lei

Obiectivul general: Creșterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere din județul Suceava, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

2 – Implementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Județul Suceava-III

Proiectul “Implementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Județul Suceava III”, a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, cu o valoare totală de 6.734.654,52 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 03.12.2013, la sediul Ministerului pentru Societatea Informațională (OI POSCCE), a intrat în vigoare din data de 06.12.2013 și s-a finalizat in data de 31.12.2015.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu 15 primării din județul Suceava, respectiv Fălticeni, Arbore, Baia, Ciprian Porumbescu, Dărmănești, Dolhasca, Drăgușeni, Forăști, Horodniceni, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Preutești, Rîșca, Udești și Vadu Moldovei.