Sucevenii pot intra astazi gratuit la patinoarul Areni, de la ora 14.00

Patinoarul Areni se va deschide astazi, la ora 14:00, iar intrarea va fi gratuita.

Incepand de maine, patinoarul va fi deschis de marti pana duminica si va functiona dupa urmatorul program: marti si miercuri in intervalul 16:00-17:30 si 18:00-19:30, joi si vineri in intervalul13:30-15:00, 16:00-17:30, 18:00-19:30, iar sambata in intervalul 11:00-12:30,13:30-15:00, 16:00-17:30, 18:00-19:30.

Tarifele au ramas neschimbate comparativ cu anul trecut: copii 5 lei, adulti 9 lei si ascutit patine 3 lei.

Daca in anii anteriori atat deschiderea patinoarului Areni se faceau incepand cu 1 Decembrie, anul acesta administratia locala a decis sa decaleze termenele si sa anticipeze evenimentele cu cateva zile, astfel incat sa coincida cu sarbatorirea Zilei Bucovinei. (A.I.)