UPDATE: Aproape 2.000 de suceveni au protestat impotriva ordonantelor (FOTO)

UPDATE – 21.00. Aproape 2.000 de suceveni au protestat miercuri seara impotriva ordonantei privind modificare codului penal si a codurilor de procedura penala. Dupa ce s-au adunat initial cateva sute in fata Prefecturii, dupa ce protestatarii au inceput sa se deplaseze pe traseul Primarie – strada Universitatii – Catedrala – Esplanada din fata Casei de Cultura numarul acestora a crescut pana aproape de 2.000. Pe strada Nicolae Balcescu, coloana de manifestanti a vrut sa mearga in fata sediului PSD, dar jandarmii le-au blocat accesul spre cladirea respectiva. Oamenii au zabovit insa minute bune in zona si au scandat puternic impotriva Guvernului si PSD. Apoi, manifestantii s-au deplasat in fata Casei de Cultura, unde au cantat imnul national si au scandat, indreptandu-se apoi din nou spre platoul din fata Prefecturii.

UPDATE: 18.15: Aproximativ 1.000 de suceveni marsaluiesc acum pe strada Universitatii, indreptandu-se spre Catedrala de pe Marasesti. In majoritate tineri, acestia scandeaza impotriva Guvernului si cer abrogarea ordonantei privind modificarea codurilor penale. Marsul sucevenilor a inceput din fata Prefecturii, a trecut prin fata Primariei si dupa ce va trece pe la Catedrala, se va indrepta din nou spre esplanada din Centru.

UPDATE: Aproximativ 200 de suceveni s-au adunat in fata Prefecturii si protesteaza impotriva Guvernului care a modificat legislatia penala. Protestatarii vor sa marsaluiasca spre Primarie, Catedrala de pe Marasesti, pentru a reveni apoi pe platoul din fata Prefecturii.

După ce au protestat spontan marţi noaptea în centrul Sucevei, oamenii au anunţat că şi azi, 1 februarie, se vor întoarce în faţa Prefecturii Suceava, în jurul orei 17.00, fiind foarte revoltaţi de modul în care Guvernul a modificat legislaţia penală.

Pe Facebook a fost creat încă de marţi noaptea un eveniment care anunţă un nou protest miercuri, 1 februarie, de la ora 17.00, în faţa Prefecturii Suceava.

Duminică, în Suceava a avut un protest anemic împotriva modificării legislaţiei penale, însă în această seară se pare că numărul celor care vor ieşi în stradă este mult mai mare.

Marţi noaptea, în jur de 30 de suceveni au ieşit în stradă şi au protestat după ce Guvernul a modificat legislaţia penală. Tot pe Facebook sunt trecute şi sloganurile care se vor rosti: „Nu mor caii când vor elefanţii”, „În democraţie, hoţii stau la puşcărie”, „Guvernaţi nu graţiaţi”, „DNA, DNA, asta este lupta ta”, „Justiţie nu corupţie”, „Corupţia colectiv(ă) ucide”, „Legea graţierii e ruşinea ţării”.

Marţi noaptea mii de oameni din toată ţara au protestat spontan în stradă după ce Guvernul a modificat legislaţia penală. (Danut ZUZEAC)