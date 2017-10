Sucevenii din cartierul Obcini au căldură, cei din Zamca mai așteaptă o zi

Situația nu este rezolvată total – în Obcini sunt numai două apartamente cu probleme, dar în Zamca un întreg tronson este blocat fiindcă țeava de agent termic trece pe sub un garaj privat construit fără autorizație, iar deținătorul pâmântului de peste conductă își protejează proprietatea

Existau ieri speranțe ca măcar în cartierul Obcini al municipiului Suceava să se asigure integral furnizarea de căldură în apartamente, de către Thermonet, chiar din după-amiaza zilei de joi, 12 octombrie pentru noaptea de joi spre vineri. Viceprimarul Marian Andronache s-a informat, pentru suceveni, la firma de furnizare a agentului termic, dorind să afle care este evoluția situației. Doar cu puține zile înainte, cei de la Thermonet nu ofereau mesaje încurajatoare sucevenilor. Constructorii angajați nu erau nici săptămâna aceasta deloc determinați să își continue treaba fiindcă banii promiși n-au venit. Thermonet face ce poate, cel mai la îndemână mijloc fiind pentru șefi închiderea telefoanelor mobile, pentru a nu-și strica după-amiaza. Muncitorii își văd însă de treabă și se descurcă cum pot. Astfel, ieri, la ora 14.00, apartamentele din cartierul Obcini încă nedebranșate de rețeaua de agent termic au fost reintroduse în sistem. Cu o singură excepție, o scară de bloc unde sunt doi locatari nedebranșați și pentru care situația trebuie analizată separat. In cartierul Zamca, situația este mai complicată. Promisiunea firmei de construcții Consix SRL, care garanta că începând de ieri va fi furnizată căldura și apa caldă pe toate cele cinci “ramuri” ale sistemelor de alimentare cu agent termic a caloriferelor din cartierul Zamca, a fost reportată pentru ziua de vineri. O parte dintre locatarii apar­ta­­mentelor din acest cartier sucevean nu vor beneficia de căldură și apă caldă nici în următoarele zile, fiindcă una dintre “ramuri”, cea cu numărul 1, mai precis, trece pe sub un garaj al unui sucevean care nu acceptă nicidecum ca intervenția la acea conductă să se poată face, prevalându-se de prevederile constituționale ce garantează proprietatea. Interesat este că acel sucevean deține pe terenul pentru care nimeni nu-i contestă proprietatea un garaj construit fără autorizație. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat acum trei zile că “am făcut un grafic de care încercăm să ne ținem și în mare parte el este realizat, de a da până la data de 15 octombrie căldură și apă caldă populației. Tot orașul astăzi beneficiază de căldură și apă caldă, mai puțin anumite zone din cartierul Zamca și din cartierul Obcini. Am promisiunea constructorului și în urma discu­țiilor avute cu reprezentanții Primăriei ieri (n.r. luni, 9 octombrie) pe teren, în săp­tămâna aceasta va fi gata și termenul ar fi pe data de 12, joi, să finalizăm și să racordăm în totalitate cartierul Obicni, să fie căldură și apă caldă. La fel, două ramuri în cartierul Zamca, ramura 2 și 3, tot în cursul zilei de joi. Mai rămâne încă pentru o săptămână, spune constructorul, ramura 1 în cartierul Zamca. Ne ținem de constructor, îl presăm și vom face tot ce este posibil să racordăm toți consumatorii, să be-neficieze de căldură și apă caldă. Este un racord sensibil pe ramura 1 în Zamca. Am fost și eu la fața locului. Trebuiau mutate niște garaje, am găsit o altă soluție temporară pe la un subsol de bloc și trebuie să o executăm”, a explicat zilele trecute primarul municipiului reședință de județ. (N.R., A.I.)