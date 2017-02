Sucevenii au restanțe la plata căldurii în valoare de aproape patru milioane și jumătate de lei

Suma totală pe care Thermonet o are de încasat de la suceveni și de la Primărie este de 7.591.990 lei. Datorii au și Thermonet și Bioenergy, care, având în vedere că nu au încasat bani de la populație, nu au reușit să achite facturile la gaz metan

Sumele restante la Thermonet se ridică la aproape opt milioane de lei, dintre care aproape patru milioane jumătate reprezintă datoriile populației la încălzire. Primarul Ion Lungu a arătat ieri că se fac eforturi mari pentru a putea asigura în continuare furnizarea de energie termică în municipiu, aceasta în condițiile în care atât Thermonet, cât și Bioe­nergy au datorii foarte mari către furnizori. Facturi foarte mari sunt și la gaz metan, având în vedere că Bioenergy a funcționat în această iarnă mai mult pe gaz decât pe biomasă, așa cum era prevăzut.

“O problemă la fel de importantă pe care am abordat-o în cadrul discuțiilor de ieri (n.r. marți) este cea referitoare la plata facturilor de la Thermonet, având în vedere faptul că, așa cum am mai anunțat, și în luna ianuarie și în luna februarie Thermonet a funcționat cu trei cazane pe gaz metan și unul pe biomasă. Deja avem facturi scadente la gaz metan. Am avut discuții și la Târgu Mureș, m-am angajat că vom face tot posibilul să plătim în așa fel încât să putem asigura căldura și apa caldă în continuare. Până ieri (n.r. marți) eram cu plata la zi. Ieri a venit decontul lunii ianuarie în valoare de 3.212.469 lei. In cursul zilei de ieri am dat 500.000 din această factură”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Datoriile populației la încălzire se ridică la aproape patru milioane jumătate de lei. Primăria mai are de dat către Thermonet încă 2.712.469 de lei reprezentând decontul subvenției pentru luna ianuarie. Ion Lungu a arătat ieri că, dacă s-ar încasa sumele restante de la populație, împreună cu banii pe care Primăria îi mai are de plătit către Thermonet s-ar putea achita factura restantă la gaz metan.

“Populația are de plătit 4.379.521 de lei. Ca atare, per total ar fi 7.591.990 lei, bani cu care am putea asigura plata facturilor la gazul metan. Fac un apel la cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire să facă eforturi să plătească facturile în regim de urgență la Thermonet. Până acum, per total, facturile emise pe noua societate sunt încasate undeva la 90%. Totuși, din factura lunii ianuarie s-a achitat jumătate. Sper că cei racordați la sistemul centralizat au înțeles că trebuie să plătească încălzirea în așa fel încât să putem asigura în continuare funcționarea în parametri normali”, a transmis ieri primarul Ion Lungu. (A.I.)