Sucevenii au înmatriculat anul acesta 12.566 de mașini. Doar 488 au fost noi

In primele nouă luni ale lui 2016, în județul Suceava au fost înmatriculate doar 488 de mașini noi și 12.078 second – hand. Ca de obicei, au fost preferate mașinile marca Volkswagen, fiind înregistrate 4.562 astfel de vehicule. 232 de autoturisme Dacia noi au fost înmatriculate în județul Suceava în primele trei trimestre din 2016. 20 de mașini de lux au intrat anul acesta în posesia unor suceveni cu dare de mână, printre care opt automobile Porsche și nouă autovehicule Jaguar, a căror valoare totală se ridică la circa 400.000 de euro

In primele trei trimestre ale acestui an, conform Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculări Vehicule (DRPCIV), în județul Suceava au fost înmatriculate în total 12.566 de autotu­risme, mai multe cu 1.817 față de primele nouă luni ale anului 2015, când au fost înregistrate la DRPCIV Suceava 10.749 de mașini. Dintre acestea, 488 au fost noi, iar 12.078 autoturisme second – hand. Cele mai multe mașini au fost înmatriculate în luna august, 1.895 de autoturisme (116 noi și 1.779 se­cond – hand). Pe locurile doi și trei s-au clasat lunile septembrie, cu 1.736 de autoturisme, respectiv iulie, cu 1.444 de mașini. Din punctul de vedere al mașinilor noi înmatriculate, luna iulie se clasează pe primul loc, cu 121 de autoturisme, urmată de lunile august, cu 116 de mașini și septembrie, cu 59 de automobile înmatriculate. Dacă privim numărul autoturismelor second – hand înmatriculate, observăm că luna august este prima, cu 1.779 de mașini înmatriculate, podiumul fiind completat de lunile septembrie, cu 1.654 de autoturisme și martie, cu 1.356 de mașini.

Sucevenii preferă autoturismele Volkswagen, astfel că în primele trei trimestre ale anului 2016 la DRPCIV Suceava au fost înmatriculate 4.562 de astfel de mașini, având o pondere de 36,3% din totalul autoturismelor înmatriculate. Pe locul doi se află mașinile marca Audi, cu 9,97% din totalul autoturismelor înmatriculate și Ford, cu un procent de 8,54%. In cazul mașinilor noi înmatriculate, pe primul loc în preferințele sucevenilor s-au aflat autoturismele Dacia. Din totalul de 488 mașini noi înmatriculate în județul Suceava, autoturismele Dacia au o pondere de 47,54%, cu 232 mașini noi înmatriculate în anul 2016.

De la începutul anului și până în prezent, șoferii suceveni au înmatri­culat 20 de mașini de lux de la brandurile Aston Martin, Bentley, Cadi­llac, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Maserati, Maybach, Porsche și Rolls Royce. Astfel, la DRPCIV Suceava au fost înmatriculate opt automobile Porsche și nouă autovehicule Jaguar, a căror valoare totală se ridică la circa 400.000 de euro. (Dănuț ZUZEAC)