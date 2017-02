UPDATE: COLOANA URIASA DE PROTESTATARI PE STRAZILE SUCEVEI. Peste 5.000 de oameni se indreapta acum spre Esplanada

UPDATE, ora 20.25: Manifestantii au ajuns in dreptul Catedralei de pe Marasesti. Coloana e uriasa, fiind peste 5.000 de protestatari.

UPDATE, ora 20: Coloana de manifestanti se afla pe Bulevardul George Enescu, numarul participantilor fiind mult mai mare ca in serile precedente. Conform estimarilor fortelor de ordine care insotesc coloana de manifestanti, peste 3.000 de oameni sunt acum in strada cerand abrogarea Ordonantei si demisia Guvernului Grindeanu. Oamenii scandeaza puternic, au fluiere, vuvuzele, pancarte, tobe si li se alatura constant tot mai multi suceveni nemultumiti.

UPDATE, ora 19.20: Coloana de manifestanti se apropie de intersectia de la Spital. Numarul participantilor a depasit 1.000, se scandeaza puternic impotriva guvernantilor si se cere abrogarea ordonantei. Pe masura ce coloana inainteaza tot mai oameni se alatura protestului.

Vineri seara sucevenii au reluat protestele impotriva ordonantei “13″ emisa de Guvernul Grindeanu, privind modificarea codurilor penale. Ca si inserile precedente, manifestantii s-au adunat in fata Prefecturii, plecand in mars spre Primarie. Vineri, marsul protestatarilor va fi ceva mai lung, de la Primarie acestia se vor deplasa spre intersectia de la Spital, apoi spre magazinul Lidl, mergand apoi pe Bulevardul George Enescu, Catedrala, Casa de Cultura si din nou in fata Prefecturii. La ora 18. 45, numarul sucevenilor care se alaturasera acestui mars depasise 500.