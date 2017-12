Suceveanul care an de an este Moş Crăciun pentru copiii sărmani

Romulus Niţă, din municipiul Suceava, îşi petrece de cinci ani încoace seara de Ajun printre familii nevoiaşe din judeţ. Din proprie iniţiativă, strânge haine, alimente şi dulciuri de la oameni cu suflet mare, pe care le împarte apoi la cei mai puţin norocoşi

Un sucevean de 41 de ani din municipiul Suceava ascunde o poveste de viaţă cutremurătoare. Rămas orfan de mic, apreciază acum, la maturitate, orice faptă bună şi vrea ca an de an să aducă puţină fericire în sufletul unor copii nevoiaşi. “Incep să strâng articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, alimente, dulciuri, de pe la prieteni, cunoştinte încă de la începutul lui decembrie. Soţia şi fiica mea le sortează, le împachetează pe vârste, iar în seara de Ajun le pun pe toate în maşină şi le duc unor copii necăjiţi. Am şi costum de Moş Crăciun pentru că vreau ca cei mici să vadă că Moşul există şi să nu înceteze niciodată să viseze la ceva mai bun. Trebuie să-şi păstreze speranţa. In fiecare an, aleg câte o localitate sau două din mediul rural şi cer de la primăriile respective date cu familii necăjite care au copii cuminţi şi care învaţă bine. Aşa voi face şi duminică seară, voi fi Moş Crăciun pentru nişte copilaşi mai puţin norocoşi”, ne-a povestit Romulus Niţă, care renunţă să petreacă seara de Ajun cu familia sa în favoarea unor copii amărâţi. “Anul acesta, soţia va veni cu mine să mă ajute, pentru că am strâns foarte multe lucruri, voi face mulţi oameni fericiţi, iar fata va sta la bunici peste noapte. De obicei, ajung la copii când ei dorm şi îi rog pe părinţi să-i trezească. Fericirea de pe chipul lor că l-au prins pe Moşul cum a intrat pe furiş, în casă, îmi umple sufletul şi îmi dă energie pentru un an întreg. Nu pot explica în cuvinte ce simt când îi văd aşa de fericiţi şi de emoţionaţi. Imi cântă cântecele, îmi spun poezii. Aşa îmi petrec seara de Ajun şi ajung acasă spre dimineaţă. Sunt obosit, ce-i drept, dar am o mulţumire sufletească pe care nu o pot descrie”, a povestit emoţionat Romulus Niţă. (Cristina RUSTI)