Suceveanul care a adus „o felie” din Napoli în inima Bucovinei

Orest Galan este un tânăr din Rădăuți care a adus în nordul Moldovei un concept nou în ceea ce privește pizza. La Pizzeria Oops din Rădăuți se poate mânca pizza napoletană, o pizza ce a devenit patrimoniu intangibil UNESCO în cursul anului 2017. Pentru a ajunge la stadiul actual, cei de la Pizzeria Oops au făcut un an de zile teste la ingrediente și la aluat, deoarece nu este atât de ușor să aduci o pizza napoletană în România.

„Când am plecat în Italia, am plecat cu gândul de a-mi face ceva. ăsta a fost obiectivul meu: <<Am să mă întorc și am să-mi fac pizzeria mea>>. M-am întors în 2016, iar pe 25 iunie a avut loc inaugrarea Pizzeriei Oops Rădăuți. A fost un vis ce a devenit realitate”, a declarat Orest Galan.

În prezent, pizzeria acestuia are în medie între 100 și 130 de clienți pe zi, ceea ce reprezintă destul de mult pentru un local dintr-un oraș precum Rădăuți, care are o populație destul de mică.

Rădăuțeanul ne-a povestit cum a început incursiunea sa în meseria de pizzer, aflând toate secretele unei pizza napoletane tocmai de la mama ei de acasă din Italia. Galan a locuit mai bine de 10 ani în „cizmă”, timp în care a progresat și a acumulat cât mai multe cunoștințe despre pizza.

„În 2004 a început povestea mea cu pizza. Aveam 16 ani fără nouă zile. Am început pe 9 mai 2004 și am muncit până în 2014, 10 ani continuu în Italia, apoi am fost plecat doi ani la Londra. Am schimbat câteva restaurante, mi-am dorit să ajung cât mai sus. Am început să fiu ajutor unui pizzer și apoi am devenit eu pizzer. M-am specializat pe pizza napoletană”, ne-a povestit pizzer-ul rădăuțean.

Orest Galan a explicat și ce înseamnă o pizza napoletană și cum ce se deosebește aceasta de o pizza clasică. Ela a arătat că secretul unei pizza napoletane constă în aluat. Un aluat pentru o astfel de pizza stă foarte mult timp la dospit. Cei de la Pizza Oops din Rădăuți încep să prepare o pizza abia după ce aluatul a stat timp de mai multe de ore la maturat și crescut.

Pizzeria Oops Rădăuți are în acest moment livrări într-un timp foarte scurt. Cum o pizza napoletană se coace destul de rapid, un astfel de produs ajunge la domiciliul clientului extrem de rapid.

„Noi avem livrări la 12 minute din momentul în care s-a dat telefon și până când a ajuns comanda la domiciliu. Avem clienți care ne dau mesaj și rămân uimiți că nu înțeleg cum se poate așa ceva. Noi totul facem pe loc și pizza nu stă mai multă de 90 de secunde în cuptor. Vrem să ne axăm cât mai mult pe pizza și burgeri”, a completat pizzer-ul rădăuțean.

Anul acesta, Orest Galan mai pregătește un proiect prin care dorește să surprindă la fel de mult precum pizzeria deschisă în urmă cu mai bine de doi ani de zile.

Pizza napoletană este percepută ca fiind una crudă. Realitatea este că aluatul napoletan conține foarte multă apă în compoziție, fapt care îi conferă un aspect umed și elastic, în niciun caz crud. Pizza napoletană adevărată este moale, niciodată crocantă. O pizza napoletană este coaptă timp de aproximativ 60 de secunde la peste 450 de grade Celsius. (O.S)