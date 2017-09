Suceava va avea contract cu o firmă de salubritate cel mai devreme primăvara viitoare

Contractul pentru salubrizare menajeră în Suceava ar putea fi atribuit cel mai devreme în primele luni ale anului viitor . Cu o valoare de 83.829.600 lei și o durată de 12 ani, acesta va fi probabil cel mai râvnit contract cu municipalitatea. Lista de achiziții va fi supusă aprobării consilierilor suceveni într-o ședință extraordinară, convocată pentru lunea viitoare. In ultimii ani, activitatea de salubrizare în municipiul Suceava a fost asigurată provizoriu de asocierea DIASIL – FLORCONSTRUCT

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că demersurile în vederea scoaterii la licitație a contractului privind salubrizarea menajeră pot continua, fiind în sfârșit obținut avizul ANRMAP – Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Așa cum a fost stabilit în ședința de Consiliu Local în care a fost aprobat caietul de sarcini al achiziției, Lungu a ară­tat ieri că fișa de date va fi supusă luni apro­bării consilierilor locali. Cu acest prilej, edilul sucevean a anunțat că luni va avea loc o ședință extraordinară de Consiliu Local, în care, pe lângă proiectul privind licitația la salubrizare, va fi supusă aprobării aleșilor locali întregirea contractului de concesionare de la Thermonet.

“După o bătălie cu ANRMAP, care a constat în întoarcerea documentației de patru ori la salubritatea menajeră, avem avizul și așa cum am discutat cu domnii consilieri locali, după ce avem acest aviz al ANRMAP mai intrăm o dată în Consiliul Local, facem un raport în Consiliul Local. Ca atare, luni vom face o ședință extraordinară de Consiliu Local în care încercăm să aprobăm această fișă de date a licitației. Si subiectul pe care nu l-au votat data trecută, referitor întregirea contractului de concesionare de la Thermonet, să le dăm acele instalații pentru a putea obține avizul de la ANRE. Motivele pentru care a fost întoarsă documentația: discriminare între mașini noi și vechi, calculul matematic al duratei contractului, să demonstrăm matematic nivelul de redevență. Noi am pus 5% pentru că așa am stabilit. A trebuit să facem fundamentări, să facem calcule. Asta e ANRMAP-ul”, a declarat ieri Ion Lungu.

Edilul sucevean a explicat că problema obținerii avizelor din partea ANRMAP a fost ridicată și la Asociația Municipiilor din România, primarii subliniind faptul că unele licitații rămân blocate pentru luni de zile din cauza lipsei avizului din partea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

In ultimii ani, activitatea de salubrizare în municipiul Suceava s-a desfășurat într-un sistem provizoriu, serviciul fiind alocat unor firme care au câștigat inițial licitația, dar au fost contestate de către fostul operator Rosal Grup București. Firma ROSAL, care a asigurat mai mulți ani activitățile de salubritate în municipiul Suceava, a depus în urmă cu doi ani și jumătate o contestație la CNSC care a dus la numeroase procese și în cele din urmă la anularea licitației de acum doi ani. In acest interval, asocierea DIASIL- FLORCONSTRUCT asigură salubrizarea municipiului reședință de județ în baza unei hotărâri de Consiliu Local, cu statut provizoriu.

In urma licitației va fi încheiat un contract pe o perioadă de 12 ani. Valoarea contractului este de 83.829.600 lei, câștigătorul obligându-se să amenajeze 100 de platforme semi-îngropate, 100 de platforme îngropate, 30 de puncte supraterane de colectare selectivă cu patru containere pentru deșeuri reciclabile, să monteze 1.000 de coșuri stradale și să construiască două locuri de joacă anual.

“Este un nou început. Sperăm de data asta să ajungem la capăt. Avem nevoie de acest contract de salubritate menajeră, avem nevoie de modernizarea colectării deșeurilor menajere în municipiul Suceava și sper să putem să avem în final un contract oficial cu o firmă în urma acestei licitații, care probabil va naște mult interes, având în vedere faptul că are o valoare mare și are o perioadă mare de timp”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Primarul Ion Lungu a arătat că un termen optimist de semnare a contractului ar fi la începutul anului viitor. Totuși, având în vedere valoarea contractului și perioada lungă pe care va fi încheiat acesta, va fi probabil unul dintre cele mai licitate contracte ale municipiului. (Alexandra IONICA)