Suceava, sub cod galben de inundatii de sambata pana luni noapte. Cod galben si portocaliu in 30 de judete

Hidrologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de inundatii pentru 30 de judete, valabila de sambata de la pranz, pana marti. Totodata, a fost emisa o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru 13 judete, valabila de duminica, de la ora 09:00, pana luni la miezul noptii. Codul galben de inundatii vizeaza raurile Suceava, Moldova, Bistrita (judetele Suceava, Neamt si Harghita).

Potrivit hidrologilor, va fi cod galben de inundatii de sambata, de la ora 12:00, pana marti, la ora 18:00.

Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza (judetul Maramures), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Repede – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele Bihor si Arad), Crisul Alb – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Hunedoara si Arad), Aries (judetele Alba si Cluj), Mures – bazin superior si afluentii aferenti sectorului aval confluenta Tarnave (judetele Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad), Bega – bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetul Timis), Timis – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Barzava, Moravita, Caras, Nera (judetele Caras Severin si Timis), Cerna (judetele Caras Severin si Gorj);

Drincea, Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu – bazin superior si mijlociu si afluenti bazin inferior (judetele Hunedoara, Mehedinti, Gorj si Dolj), Olt – bazin superior amonte S.H. Hoghiz si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Hoghiz (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj, Arges si Olt), Calmatui (judetele Olt si Teleorman), Vedea (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita – bazin superior si afluenti bazin mijlociu, Prahova (judetele Dambovita si Prahova), Buzau – bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Brasov, Covasna si Buzau), Rm. Sarat (judetele Vrancea si Buzau), Putna (judetul Vrancea), Trotus (judetele Harghita, Neamt, Bacau, Covasna si Vrancea), Suceava, Moldova, Bistrita (judetele Suceava, Neamt si Harghita).

De asemenea, de duminica de la ora 09.00, pana luni la miezul noptii va fi cod portocaliu in bazinele hidrografice: Olt – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sfantu Gheorghe (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj, Arges si Olt), Vedea – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Olt, Arges si Teleorman), Arges – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov).

O atentionare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 32 de judete va fi in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana luni seara. Potrivit meteorologilor, cantitatile de apa vor depasi 20 de litri pe metru patrat, in timp ce in zonele de deal si la munte se vor inregistra cantitati de apa de pana la 70 de litri pe metru patrat. (O.S.)