Suceava sub cod galben de furtuni si ploi

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata, valabil de duminica, ora 15.00, pana luni ora 03.00. In Oltenia, Transilvania, local in Muntenia si nordul Moldovei, precum si in zona de munte vor fi averse torentiale, vijelii si caderi de grindina, iar cantitatile de apa vor depasi pe arii extinse 25 l/mp si izolat 40…50 l/mp.

De asemenea, mare parte din tara se afla sub o informare meteo de “instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate”, valabila de duminica ora 10.00 pana luni ora 9.00.

In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata si ploi insemnate cantitativ in sudul, centrul si nordul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, spun meteorologii.

Vor fi descarcari electrice frecvente, averse, izolat grindina si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si pe arii restranse 30 l/mp.

In noaptea de duminica spre luni (3/4 septembrie) aria precipitatiilor se va restrange treptat spre regiunile nordice.

In dupa-amiaza zilei de duminica vremea se va mentine calduroasa in sud-estul teritoriului, in timp ce in rest temperaturile vor fi in scadere.

Luni, racirea vremii va cuprinde toata tara.