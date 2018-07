Suceava, locul trei pe țară la numărul de noi cazuri de rujeolă

După cum reiese din datele Institutului Național de Sănătate Publică, în județul nostru s-au înregistrat în prima săptâmână din luna iulie 23 de cazuri noi de rujeolă. Pe locul întâi se situează județul Botoșani, cu 64 de cazuri nou diagnosticate, urmat de municipul București, cu 45 de cazuri. Campaniile derulate de DSP pentru a-i convinge pe părinți să-și vaccineze copiii nu par a da rezultate la Suceava

După cum reiese din datele făcute publice de reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică, județul nostru ocupă locul III în ceea ce privește numărul cazurilor nou diagnosticate de rujeolă. Astfel, în primele zile ale lunii iulie, în Suceava au fost diagnosticați încă 23 de copii cu această infecție. Pe locul întâi se situează județul Botoșani cu 64 de cazuri nou diagnosticate, urmat de municipul București cu 45 de cazuri. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava nu a reușit nici de această dată să convingă părinții să-și vaccineze copiii, iar după “campaniile” derulate, această boală a câștigat teren în județul nostru și am ajuns pe un nedorit loc III.

De la începutul acestui an s-a înre­gistrat o creștere alarmantă a numă­rului cazurilor de rujeolă. Vă reamintim că pe tot parcursul anului trecut, la nivelul județului nostru au fost confirmate doar trei cazuri, iar în prima lună a acestui an au fost diagnosticați cu acest virus 49 de suce­veni, numărul bolnavilor de rujeolă crescând dramatic de la o săptămână la alta. In prima săptămână din ianuarie erau șase copii diagnosticați cu ru­jeolă, numărul pacienților du­blân­du-se în săptămâna următoare, pentru ca acum să fie p-este 200 de cazuri. La nivel național, au fost confirmate de la începutul anului, 59 de decese, iar la nivelul județului nostru doi copii au murit după ce au fost diagnosticați cu rujeolă.

Rujeola este o boală respiratorie se­veră, produsă de un virus, foarte contagioasă și uneori mortală.

Rujeola de­­butează ca o răceală banală cu febră ma­re, secreții nazale, ochi înroșiți și erupție măruntă. Aceasta începe pe pielea feței și a capului și se extinde apoi pe restul corpului. Starea gene­rală a bolnavului este profund alte­rată. Complicațiile rujeolei sunt frec­­vente și grave. Unul din patru copii ajunge la spital din cauza gravității bolii, unul din 1.000 de cazuri prezintă inflamație a creierului, ce poate duce la deteriorarea funcției lui și unul sau două cazuri din 1.000 se pot solda cu deces, în ciuda celor mai bune îngrijiri medicale. O persoană bolnavă poate infecta nouă din zece persoane cu care intră în contact. Riscul este major pentru copiii mai mici de nouă luni, care nu pot fi vaccinați și care, dacă se îm­bolnăvesc, pot avea forme grave ale afecțiunii. O categorie vulnerabilă o reprezintă și femeile însăr­cinate, care riscă avort sau naștere prematură în situația în care nu au protecție prin boală anterioară sau prin vaccinare. Şi fătul poate fi afectat de virus. Cele mai afectate categorii sunt bebelușii și copiii cu vârsta de până la cinci ani, în rândul cărora au fost înregistrate și cele mai multe decese. Cazuri de rujeolă, soldate inclusiv cu decese, s-au în­registrat și la adulți. In aceste ca­zuri, decesele au intervenit, în ­ge­neral, pe fondul complicațiilor la per­soane care sufereau și de alte afecțiuni.

Campania de vaccinare cu vaccinul ROR se adresează copiilor cu vârste între nouă luni și nouă ani, care nu s-au îmbolnăvit până acum de rujeolă. In momentul în care copilul ajunge bolnav la medic, vaccinarea nu mai este permisă. (Cristina RUŞTI)