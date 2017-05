Studenții USV s-au întâlnit ieri cu Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu

Studenții prezenți la Observatorul astronomic au avut șansa de a pune întrebări singurului român care a văzut pământul din spațiu. Mesajul principal al astronautului a fost de “stimulare și promovare a cunoașterii, pentru că doar aceasta poate oferi o viziune cuprinzătoare a lumii în care trăim, a ceea ce s-a întâmplat în trecut cu planeta noastră, cum a evoluat, unde ne aflăm în prezent și ce ne așteaptă în viitor”

Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiul cosmic, a fost prezent ieri la USV, acolo unde le-a vorbit studenților despre cât de importantă este dorința de a ști cât mai multe, indiferent de domeniu. Acesta i-a îndemnat pe studenți, prin intermediul discursului său și aducând exemple din domeniul în care activează, că nu trebuie niciodată să se oprească din a învăța, din a încerca să afle mereu mai multe.

“Mesajul principal este de stimulare și promovare a cunoașterii, pentru că doar aceasta le poate oferi o viziune cuprinzătoare a lumii în care trăim, a ceea ce s-a întâmplat în trecut cu planeta noastră, cum a evoluat, unde ne aflăm în prezent și ce ne așteaptă în viitor. Desigur, nu numai cunoașterea Pământului, ci cunoașterea sistemului nostru stelar, sistemul solar și cunoașterea Universului în general. Investigăm planete, investigăm sateliți naturali ai planetelor mari, sperăm să găsim urme de viață și în altă parte decât pe pământ. Suntem convinși că aceasta există, dar trebuie să o descoperim, iar toate acestea ne oferă o nouă perspectivă pentru cei care abia acum află despre tainele Universului, o nouă perspectivă asupra lumii din care facem parte. Iar această cunoaștere este bine să fie stimulată, transmisă și să fie preluată și utilizată mai departe de cei care se ocupă de indiferent ce știință”, a arătat ieri generalul în rezervă Dumitru Prunariu.

De asemenea, acesta a arătat că România participă activ la dezvoltarea de noi sisteme care să permită aprofundarea cercetărilor în domeniul astronomiei și astrofizicii și să ducă la o mai bună înțelegere a universului în care trăim. Având în vedere faptul că Europa singură nu are sisteme de lansare și de utilizare în spațiul cosmic a astronauților, Dumitru Prunariu a arătat că, în contextul în care au fost încheiate unele acorduri de principiu cu statul chinez, unii astronauți europeni au început deja să învețe limba chineză, pentru că China va oferi posibilitatea de a participa la zborurile lor pilotate și la exploatarea stației spațiale chinezești care va intra în funcțiune din 2022, inclusiv de către echipaje internaționale. In ceea ce privește plecarea unui alt român în Cosmos în următorii ani, Dumitru Prunariu a arătat că “în 2009 s-a încheiat ultima selecție de astronauți europeni, au fost selecționați șase tineri astronauți, dintre care unul se află acum în Cosmos, se va întoarce pe doi iunie, e vorba de francezul Thomas Pesquet. Deci, șase astronauți din 2009 până în 2017 nu înseamnă prea mult. Desigur, aceștia vor fi exploatați profesional în continuare, vor efectua al doilea, poate al treilea zbor cosmic la pregătirea pe care o au și la investiția care s-a făcut în ei. Până când nu vom avea posibilitatea să trimitem mai mulți astronauți pe an din Europa decât o facem acum nu se justifică o nouă selecționare. Când se va organiza o nouă selecție de astronauți europeni, la nivel european, și nu individual, într-o țară aparte, care să își plătească singură zborul cosmic, atunci România va participa cu drepturi depline la acest proces de selecție și sunt convins că va mai putea fi selecționat cel puțin un român în acest program”.

Studenții prezenți la Observatorul astronomic au avut șansa de a pune întrebări singurului român care a văzut pământul din spațiu. Aceștia și-au putut astfel satisface unele curiozități pe care le-au avut încă din copilărie.

Săptămâna viitoare, Dumitru Prunariu va participa, la Geneva, la o reuniune a astronauților europeni, unde va fi discutată o serie întreagă de probleme administrative ale promovării la nivel european a cosmonauticii, prin cosmonauți. (Alexandra IONICA)