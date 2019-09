Studenții și elevii au golit piața chiriilor din Suceava

Agenții imobiliari spun că nu mai există oferte pentru garsoniere, iar microapartamentele și apartamentele din cartierele George Enescu, Obcini și Burdujeni se dau la prima strigare. Pentru o garsonieră într-un bloc nou, în zonele George Enescu și Obcini, un chiriaș scoate lunar din buzunar suma de 200 euro, pentru un apartament cu 2 camere se plătește 250 euro pe lună, iar un apartament cu 3 camere presupune un cost lunar de 300 euro. Prețurile chiriilor din cartierul Burdujeni sunt, de regulă, cu circa 50 de euro mai mici față de cele din zonele cele mai apreciate din oraș, iar cerința este foarte mare datorită studenților care lucrează în zona comercială

Piața imobiliară din municipiul Suceava este foarte activă în această perioadă, în preajma începerii anului școlar, dar și a celui universitar. Chiar dacă numărul vânzărilor de imobile stagnează de o bună perioadă de timp și prețurile cunosc o temperare evidentă, piața chiriilor se bucură de interes ridicat din partea sucevenilor.

La momentul actual, prețurile sunt exagerat de mari, după cum afirmă reprezentanții agențiilor imobiliare, din cauza ofertelor mici și a cererilor foarte mari. S-a ajuns ca cea mai mică chirie pentru un microapartament să fie de 180 euro pe lună, pe când un apartament cu 2 camere, cu centrală termică, să fie închiriat cu 200-300 euro/ lună. Apartamentele cu 3 camere din blocurile vechi, renovate recent, se închiriază cu 250-300 euro pe lună, în blocurile noi prețurile urcă până la 420 euro pe lună, iar în ce privește garsonierele nu există ofertă. ”Prețurile chiriilor în Suceava au ajuns să fie exagerat de mari. Cele mai căutate zone sunt George Enescu și Mărășești, pentru studenți și elevi. Apartamentele se închiriază cu prețuri între 200 și 300 de euro pe lună, iar în privința garsonierelor avem lipsă totală de oferte. Cei care au închiriat garsoniere în urmă cu 1-2 ani le-au contractat pe cel puțin 3-4 ani, așa că în momentul de față nu există nimic de închiriat”, a explicat Constantin Dănuț, de la agenția imobiliară Practic.

Foarte căutate sunt și imobilele scoase la închiriat în blocurile nou construite, iar agenții imobiliari lucrează direct cu constructorii, astfel că acestea își găsesc foarte repede chiriașii. Prețurile nu sunt deloc mici, însă în condițiile în care cererea este mai mare decât oferta atât apartamentele, microapartamentele, cât și garsonierele se închiriază într-un ritm alert, mai ales că sunt oferite mobilate și au centrală termică. Pentru o garsonieră într-un bloc nou, în zonele George Enescu și Obcini, un chiriaș scoate lunar din buzunar suma de 200 euro, pentru un apartament cu 2 camere plătește 250 euro pe lună, iar un apartament cu 3 camere presupune un cost lunar de 300 euro.

Prețurile chiriilor din Burdujeni se apropie de cele din oraș

Agenții imobiliari spun că prețurile chiriilor din acest Burdujeni sunt, de regulă, cu circa 50 de euro mai mici față de cele din zonele cele mai apreciate din oraș, iar cererea este foarte mare și pentru acest cartier. Astfel, la momentul de față, o garsonieră mobilată în Burdujeni, bloc vechi, se închiriază la prima strigare cu 120-170 euro, apartamente cu 2 camere nu se prea găsesc, dar prețurile variază între 180 și 250 euro pe lună, iar cele cu 3 camere ajung la 300 euro lunar, cu precizarea că ofertele se pot număra pe degete și, de regulă, anunțurile dispar în maximum câteva zile. ”Am pus zilele trecute un anunț că închiriez un microapartament în zona școlii nr. 11 în Burdujeni, la prețul de 130 euro pe lună, iar în două ore am fost sunat de 30 de oameni. Tot în acea zi am și găsit chiriași, doi studenți”, a spus Valentin C.

În cazul cartierului Burdujeni, creșterea prețurilor imobilelor la închiriere, este datorată zonei comerciale, iar cei care închiriază masiv sunt studenți care lucrează în mall-uri, hipermarketuri sau magazine de bricolaj și preferă să fie mai aproape de locul de muncă decât de universitate. ”Eu am avut la vânzare și închiriere apartamente dintr-un bloc pe care l-am construit pe strada Calistrat Hogaș, în Burdujeni. Zilele trecute am închiriat ultimul apartament cu 2 camere, cu centrală proprie, cu 170 euro pe lună, unor studente care lucrează în zona comercială”, a declarat Dorina Atudorei, dezvoltator imobiliar.

Comparativ cu anul trecut, prețurile chiriilor lunare au crescut cu circa 30-50 de euro, iar clienții s-au îndreptat tot mai mult către agenții, preferând să semneze contracte cu chiriașii pe termene mai mari, de minim doi ani. Asta pentru că ofertele sunt tot mai puține, chiriile cresc și foarte mulți proprietari profită de situația pieței imobiliare și vând apartamentele și garsonierele acum când prețurile sunt mari. (Oana NUȚU)