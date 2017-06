Strategia municipiului Suceava privind energia verde, prezentata de primarul Lungu in Irlanda

Primarul Ion Lungu a participat zilele trecute, în orașul irlandez Cork, la un proiect care vizează dezvoltarea inteligentă a orașelor europene, pentru perioada 2014-2020. În cadrul întâlnirilor avute au fost discutate strategii și soluții inteligente de gestionare a energiei, reciclarea deșeurilor și gestionarea locurilor de parcare. Edilul sucevean a prezentat în cadrul întâlnirilor strategia suceveană în acest sens, pe care cei prezenți la întâlniri au apreciat-o.

„Am participat în aceste zile la Cork, în Irlanda, la proiectul “Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014-2020″, proiect finanțat de Uniunea Europeană. Am avut discuții la primăria din Cork, unde m-am întâlnit cu primarul orașului, excelența sa Lord Mayor Ard Mheara Chorcai. De asemenea am avut discuții la universitatea din Cork și am vizitat mai multe obiective din oraș care folosesc soluții inteligente în gestionarea energiei, reciclarea deșeurilor, precum și în domeniul parcărilor. Am prezentat strategia municipiului Suceava privind energia verde (biomasă, iluminat cu leduri, transport electric) care a fost apreciată în cadrul proiectului și în discuțiile bilaterale avute cu primarul orașului Cork”, a declarat joi primarul Ion Lungu.

Proiectul GrowSmarter – ”Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014 – 2020” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru Horizon 2020. Municipiul Suceava implementează, în perioada 2015 – 2019 proiectul ”Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014 – 2020” care va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului Horizon 2020, programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării și reprezintă instrumentul economic pentru asigurarea competitivității pe plan mondial a spațiului european comun.

Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 euro din care contribuția Uniunii Europene este de 24.999.450 euro. (Alexandra IONICĂ)