Strada Vasile Bumbac și alte cinci străzi din Suceava ar putea fi reabilitate prin PNDL

Este vorba despre strada Traian Popovici, strada Eugen Lovinescu, strada Pictor Dumitru Dacian, strada Florilor și strada Traian Tăranu

Ion Lungu vrea să modernizeze alte cinci străzi din centrul municipiului prin PNDL – Programul Național de Dezvoltare Locală. Aces­ta a arătat ieri că își dorește să finalizeze astfel reabilitarea zonei centrale. Suma totală necesară este de aproximativ nouă milioane de lei, iar Ion Lungu se declară optimist, spunând că, cu cât sunt depuse mai multe proiecte spre finanțare, cu atât avem șanse să primim mai multe fonduri.

“Am avut discuții la PNDL când am fost la București. Dintr-un contract pe care-l avem semnat din anul 2014, în valoare de 10.373.577 lei, încă mai avem bani de luat. Aici am mers pe ideea să finalizăm reabilitarea zonei centrale și mă refer la reabilitarea străzii Vasile Bumbac de la magazinul Bucovina, unde am rămas, până la sediul E.ON, prin spate pe la Consiliul Județean. Valoarea estimativă este de 2.208.697 de lei, care sunt convins că va scădea la licitație. Această investiție se va realiza în baza contractului vechi. Pe un contract nou solicităm pe bază de estimare suma de 6.660.082 lei pentru încă cinci străzi: Traian Popovici din zona Laniște, strada Eugen Lovinescu, Pictor Dumitru Dacian din Aleea Dumbrăvii, strada Florilor din zona Gării Burdujeni și etapa a doua pe strada Traian Tăranu”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a subliniat că este bine să fie depuse mai multe proiecte spre finanțare, astfel crescând șansele de a obține finanțare pentru mai multe lucrări.

“Cred că este bine să depunem mai multe proiecte pentru că vom obține bani. Dacă vom solicita mai multe ne vor aproba câteva din aceste străzi, iar prioritatea zero este să finalizăm modernizarea zonei centrale. Bugetul la străzi este unul destul de generos și în acest an Multe străzi sunt reparate pe investiții, cele care au fost licitate. Iată că ne dorim să realizăm câteva reabilitări de străzi și pe PNDL”, a mai arătat ieri primarul Ion Lungu. (A.I.)