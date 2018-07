Stradă din Rădăuți, distrusă după o zi de la asfaltare, pentru că “meșterii” au uitat să schimbe o țeavă (VIDEO)

Mai mulți muncitori au spart o stradă pe care au asfaltat-o cu o zi înainte, spunând că mai trebuie schimbată o conductă. Acțiunea lor a fost blamată de mai mulți locuitori de pe strada respectivă. Unul dintre muncitori a amenințat cu o lopată pe cineva care filma grozăvia de la Rădăuți

Un scandal monstru a avut loc ieri pe strada Andronic Motrescu din municipiul Rădăuți. Mai mulți muncitori care au asfaltat strada respectivă în cursul zilei de miercuri au spart-o a doua zi pentru că se pare că au uitat să schimbe o țeavă.

Oamenii au început să-i filmeze pe muncitori și să-i ia la rost pentru că distrug strada proaspăt asfaltată, printre cei care făceau poze și video aflându-se și fotograful Cătălin Urdoi. Acesta chiar a fost amenințat de unul dintre muncitori cu o lopată deoarece a „îndrăznit” să-i filmeze pe el și pe colegii săi. In cele ce urmează vă vom prezenta un scurt fragment din discuția purtată între Cătălin Urdoi și Doreii de la firma ce modernizează strada Andronic Motrescu.

„Cătălin Urdoi: Ăsta e asfalt turnat ieri (n.r. – miercuri), nu? Şi acum se crapă iarăși?

Muncitor: Nu ai dreptul să ne filmezi.

C.U.: E pe spațiul public. Nu am cum să sting telefonul.

M: Inchide telefonul sau ți-l sparg. (a intervenit un alt muncitor înarmat cu o lopată, care s-a îndreptat amenințător către Cătălin Urdoi)

C.U.: Nu te lua de mine. Iți fac plângere penală. Cum e posibil așa ceva? Cum adică te ridici la mine? Cine ești dumneata? Imediat sun la poliție”, așa a decurs începutul discuției dintre cele două părți.

Din fericire, conflictul dintre fotograful Cătălin Urdoi și muncitorii respectivi nu a degenerat în acte de violență.

In urmă cu un an de zile, Primăria municipiului Rădăuți a scos la licitație lucrările pentru modernizarea unor străzi din localitate. Este vorba despre un contract de execuție de lucrări de modernizare a străzilor Francei, Abatorului, Mihai Bodnar și Andronic Motrescu. Valoarea totală a contractului se ridică la suma de 3.993.414 lei fără TVA. In primăvara acestui an, primarul din Rădăuți, Nistor Tătar, a anunțat că lucrările de modernizare a celor patru străzi vor fi realizate de societatea Autotehnorom din Şcheia.

„Pe data de 26.02.2018 Curtea de Apel Suceava – Secția Contencios Administrativ și Fiscal a hotărât respingerea recursului declarat de reclamanta SC CALCARUL SA. Drept urmare, în baza hotărârii C.A. nr. 1024 /2018 definitivă, proiectul de modernizare a străzilor Francei, Abatorului, Mihai Bodnar și Andronic Motrescu va fi încredințat spre execuție SC Autotehnorom SRL Şcheia, contractul fiind deja semnat, iar lucrările vor fi începute imediat ce timpul va permite”, a anunțat primăvara aceasta Nistor Tătar.

La începutul acestui an, Primăria municipiului Rădăuți a precizat că va moderniza și repara mai multe străzi de pe raza orașului. (Dănuț ZUZEAC)