Rodica Şalgău, asistent igienist și proprietarul cabinetului Almacri Dent din cartierul Obcini, a fost reclamată la Colegiul Medicilor Stomatologi din Suceava că face anestezie inhalatorie copiilor chiar dacă nu are studii de medic anestezist. “Ceea ce am constatat noi este faptul că Rodica Şalgău nu este medic stomatolog, nu are competențe de anestezist, iar Clinica Almacri Dent nu există în acte. Noi nu am eliberat niciodată autorizație de funcționare pentru o Clinică stomatologică Almacri Dent”, a explicat președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, Gabriel Gospodaru. “Se dă drept medic. Pe fetița mea a anesteziat-o de trei ori cu inhalosedare”, a povestit Mihaela V., din Suceava, mama unei micuțe paciente de la ALMACRI Dent

După ce Colegiul Medicilor Dentiști Suceava a descins la cabinetul stomatologic Almacri Dent din cartierul Obcini, tot mai multe mămici reclamă faptul că asistenta Rodica Şalgău le-a anesteziat copiii și a pretins în fața lor că este medic. “Ştiți că se dă drept medic? Pe fetița mea a anesteziat-o de trei ori cu inhalosedare. Am plătit o grămadă de milioane. Depunem plângere la Poliție, suntem mai multe mămici. Doamne, în ce țară trăim?! Nu pot crede că se întâmplă așa ceva”, a povestit îngrozită Mihaela V., din municipiul Suceava.

Reamintim faptul că Rodica Şalgău, asistent igienist și proprietarul cabinetului Almacri Dent din cartierul Obcini, a fost reclamată la Colegiul Medicilor Stomatologi din Suceava că face anestezie inhalatorie copiilor chiar dacă nu are studii de medic anestezist. Totul a ieșit la iveală după ce mama unui pacient, un copil cu probleme cardiace, a depus o reclamație la Colegiul Medicilor Stomatologi. Femeia a rămas stupefiată când a aflat la ce riscuri a fost supus fiul ei, medicul anestezist fiind în realitate o simplă asistentă. Se pare că neregulile se țin lanț la acest cabinet, deoarece medicul nu este medic, iar clinica Almacri Dent nu există în evidențele Colegiului Medicilor Stomatologi și nu are autorizație de funcționare, fiind depusă în acest sens și o reclamație la Poliție. “Am primit o reclamație de la o mamă îngrijorată că viața fiului ei a fost pusă în pericol. Femeia ne-a povestit că băiatul ei are probleme cardiace, a suferit și o intervenție chirurgicală pe cord deschis și pentru că avea niște probleme stomatologice, l-a dus la dentist. Femeia a reclamat-o pe medicul Rodica Şalgău de la Clinica Stomatologică Almacri Dent, că i-a anesteziat copilul folosind inhalosedare, stârnind suspiciuni că ar ști exact ce face și ne-a întrebat dacă respectiva este medic. Ceea ce am constatat noi este faptul că Rodica Şalgău nu este medic stomatolog, nu are competențe de anestezist, iar Clinica Almacri Dent nu există în acte. Noi nu am eliberat niciodată autorizație de funcționare pentru o Clinică stomatologică Almacri Dent. Doamna a avut un cabinet stomatologic, dar în urmă cu doi sau trei ani a anunțat că-și încetează activitatea și a schimbat destinația spațiului în societate de închiriere, pentru ca acum să găsim acolo Clinica stomatologică Almacri Dent. Ea a recunoscut că a anesteziat copilul respectiv, dar a menționat faptul că i-a pus masca în prezența medicului stomatolog Andrei Buzuț, doar că acesta nu figurează în baza de date a Colegiului Medicilor Dentiști ca având competențe de anestezist. La respectivul cabinet mai apar doi medici, soția medicului Buzuț, chirurg maxilo-facial, și un ortodont. Pe cei trei medici i-am chemat luni la sediul Colegiului cu documentele, iar pe doamna Şalgău am reclamat-o la Poliție”, a declarat medicul Gabriel Gospodaru, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava.

Se pare că cel mai puțin șifonat din toată povestea va ieși medicul Andrei Buzuț, acesta fiind înregistrat la autoritatea în domeniu ca având cabinet stomatologic individual pe strada Rulmentului nr. 23 din Suceava. (O.S.)