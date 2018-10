BRAVO, DAVID! Stefanistul David Turturean a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie din Sri Lanka. OBIECTIV multumeste inca o data sutelor de suceveni care l-au ajutat sa ajunga acolo

David Turturean, elev in clasa a X-a a Colegiului National “Stefan cel Mare”, a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie, din Sri Lanka. Tanarul s-a deplasat acolo pe cont propriu, pentru ca Ministerul Educatiei sustinea ca nu-i poate deconta transportul si diurna. OBIECTIV de Suceava a semnalat aceasta anomalie si oameni sufletisti au trimis bani in contul deschis de mama lui David si astfel “stefanistul” a putut face deplasarea in Sri Lanka. Bravo, David!

Verisoara sa a povestit, pe contul ei de Facebook, cum a aflat marea veste a victoriei tanarului de 16 ani:

“David Turturean a ocupat primul loc in concursul de astronomie, aflandu-se in competitie cu 82 de participanti, dintr-un total de 22 de tari,

Nu am momentan nicio poză oficială, am niște poze mișcate cu telefonul și niște sentimente foarte brute și așa vreau să le las aici.

Mă pregăteam să vă povestesc ce mai face David Turturean, verișorul meu pentru care sute de oameni au donat peste 4000 EURO ca el să meargă la olimpiadele de astronomie și astro-fizică în Sri Lanka și China.

Mă pregăteam să vă povestesc că a fost ziua lui, a împlinit 16 ani.

Că a fost la Bruxelles, într-o vizită oficială, unde el și încă un coleg au fost felicitați de oficiali pentru performanțe.

Că au zburat zilele trecute spre Sri Lanka, pentru olimpiadă, și să îi ținem cu toții pumnii.

Nu m-am gândit neapărat la el în timpul olimpiadei, mi-a ieșit din minte. Dar s-a întâmplat să mă uit la un documentar despre Einstein în care m-am prins cât de puține înțelesesem din viața acestui geniu. Și am trimis binecuvântări către toți cei care fac muncă intelectuală remarcabilă, de pretutindeni.

Azi a avut loc anunțul rezultatelor și festivitatea de premiere.

Sunt în drum spre Suceava. După ce am moțăit puțin, îmi revin din visul foarte lucid și mă uit la telefon. Mă sunase Elena Turturean, mătușa mea. O sun înapoi.

Vorbise cu el prin mesaje. David îi dădea statusul de la festivitatea de premiere. Își aștepta cu emoție diploma – oricare ar fi fost ea. E acel moment în care, cu cât își aude numele mai târziu, cu atât mai bine.

“Mama, au trecut de diplomele de participare… Avem clar medalie.”

“Mama, a trecut de bronz…!”

“Mama, au trecut de argijt” – nu mai putea să mai scrie.

Pauză.

“Bănuiesc că deja ai aflat”.

Da, aflase tot prin sms, de la profesorul care i-a însoțit. “Plângeți și bucurați-vă, aveți un copil extraordinar.”

E real: România a luat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie din Sri Lanka. David aduce acasă medalia, din 83 participanți din 22 țări.

Pentru el, munca lui și toate obstacolele pe care le-a depășit – toată admirația și mă simt onorată că fac parte din familia lui.

Pentru toți cei care au donat pentru a face participarea lui posibilă: mă înclin! MULȚUMESC!!

EN: Romania, represented by David Turturean (16 yrs old), wins Gold Medal at the International Astronomy Olympiad, out of 83 participants from 22 countries. His participation is owed to hundreds of people who donated and supported him to cover the costs, while authorities wouldn’t sponsor him.”

David Turturean a avut de-a lungul timpului rezultate excepţionale la învăţătură, participând la mai multe olimpiade naţionale. David s-a intors intotdeauna cu medalii de la aceste olimpiade. La sfarsitul lunii iulie 2018, Obiectiv de Suceava a semnalat faptul ca elevul nostru nu putea să participe la două olimpiade internaţionale, după ce i s-a transmis de la Ministerul Educaţiei că nu i se va deconta deplasarea şi diurna. Era vorba de Olimpiada Internaţională de Astronomie din Sri Lanka şi Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică din China.

Mama elevului a încercat să apeleze la autorităţile locale, însă a fost trimisă la plimbare. OBIECTIV, impreuna cu apropiaţii şi profesorii elevului a organizat o campanie, rugandu-i pe cei care vor sa trimita bani pentru ca David Turturean să poată să ajungă la cele două olimpiade internaţionale. In doar doua zile dupa apelul public lansat de OBIECTIV s-au strans banii necesari pentru ca elevul David Turturean sa se poata deplasa la olimpiada internațională din Sri Lanka. A câștigat medalia de aur. Felicitari, David! (O.S.)

