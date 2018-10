“Ştefaniștii” l-au primit cu mândrie pe medaliatul cu aur. David Turturean s-a întors la școală

El nu va participa însă la cursuri pentru o perioadă prea lungă, deoarece va începe pregătirea pentru următoarea competiție internațională. Intre 3 și 11 noiembrie, David va participa alături de colegul său Paul Florin Rebenciuc la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din China. Reamintim că participarea lui a devenit posibilă după campania derulată de cotidianul “Obiectiv”, în cadrul căreia s-a strâns suma necesară pentru transportul și cazarea lui David în China. Taxa de participare a fost achitată de Asociația Colegiului Național “Ştefan cel Mare”

David Turturean a ajuns ieri la școală, la Colegiul Național “Ştefan cel Mare”, unde este elev în clasa a X-a. Atât colegii, cât și profesorii l-au primit cu căldură și l-au felicitat pentru medalia de aur obținută la cea de-a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie din Sri Lanka. “David Turturean este deja un reper pentru identitatea de excelență a colegiului nostru, fiind posesor al unui palmares olimpic cu totul impresionant. Pe lângă pasiunea pentru Astronomie și Astrofizică, David este olimpic național cu premii și la Fizică, Informatică, Matematică. Felicitări și success în continuarea aventurii cunoașterii”, a declarat plin de mândrie profesorul Dan Popescu, directorul Colegiului Național “Ştefan cel Mare” din Suceava.

David studiază Astronomia încă din clasa a III-a, când părinții săi l-au înscris la clubul de profil de la Palatul Copiilor. “Totul a început în clasa a III-a, când părinții m-au pus să aleg dintre cluburile de la Palatul Copiilor. Am ales Astronomia și Informatica, unde sunt olimpic național acum. În fiecare săptămână mergeam la cursuri și așa am început să învăț despre stele și galaxii. În clasa a VI-a am participat pentru prima oară la Olimpiada Județeană de Astronomie, iar un an mai târziu, în clasa a VII-a, m-am calificat la faza națională, unde am obținut medalia de argint”, și-a amintit cu emoție David.

Din cauza regulamentului acestui concurs internațional, aceasta a fost ultima participare a lui David Turturean la Olimpiada Internațională de Astronomie din Sri Lanka. “Limita de vârstă este 18 ani, dar pentru fiecare participare mai pierzi un an. Eu am deja trei participări, ceea ce înseamnă că limita mea de vârstă a scăzut la 15 ani. Deja am împlinit 16 ani. Mă bucur că am încheiat acest ciclu, ca să spun așa, cu medalia de aur, rezultat care cu siguranță îmi va facilita admiterea la o universitate de prestigiu. Nu m-am gândit încă unde vreau să studiez mai departe, consider că este prea devreme să iau o decizie în acest sens”, a completat David Turturean.

Reamintim că olimpicul sucevean a concurat alături de alți 81 de concurenți din 22 de țări. Concursul s-a derulat în trei etape, și anume proba teoretică, considerată de David cea mai dificilă, proba observațională și proba practică. Concurenții au fost împărțiți în funcție de vârstă în Group Alpha și Group Beta, David participând la cea din urmă grupă, pentru seniori. Echipa României a fost formată din cinci membri și toți s-au întors acasă cu medalii. Daria Hărăbor din Galați a obținut medalia de aur la juniori, Traian Tuș din Baia Mare a luat argintul, iar Maria Iordache din Brăila s-a întors cu medalia de bronz. La categoria seniori, România a mai avut un reprezentant, care a obținut medalia de bronz. Este vorba despre Vlad Roșca din București.

David Turturean nu are prea mult timp la dispoziție să se bucure de acest succes remarcabil și nici să se odihnească pentru că deja a intrat în febra pregătirilor pentru următoarea olimpiadă internațională. Este vorba despre Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din China, care se va desfășura în perioada 3-11 noiembrie, în Beijing. “Va fi mai greu. Este o olimpiadă exclusiv pentru elevii de liceu, la care vor participa aproximativ 200 de concurenți din 40 de țări”, a mai spus David Turturean. La această competiție internațională, Suceava are doi reprezentanți. Pe lângă David, un alt “ștefanist” de excepție va lupta pentru o medalie. Este vorba despre Paul Florin Rebenciuc, elev în clasa a XI-a la renumitul colegiu sucevean. Paul nu este nici el străin de olimpiadele internaționale, anul trecut având două participări, în China și în Thailanda.

David Turturean a mai ținut să precizeze, atât în fața conducerii școlii, cât și pe pagina sa de Facebook că participarea sa la competiția internațională din China se datorează donațiilor făcute de suceveni. “Costurile pentru participarea din Sri Lanka au fost acoperite integral de Minister. Olimpiada pentru care am avut nevoie de sponsorizare pentru deplasare și participare este Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, care va avea loc între 3 și 11 noiembrie în Beijing, China. România poate participa cu două echipe de câte cinci elevi, aprobate de MEN. Prima echipă are participarea asigurată de Minister, iar cea de-a doua trebuie să găsească sponsorizare pentru participare. Pe această cale, mulțumesc din suflet tuturor persoanelor care m-au ajutat să strâng suma necesară și peste aceasta, pentru plecarea mea la IOAA, donând”, a scris David pe Facebook.

Reprezentanții Inspectoratului Şcolar Suceava au declarat că vor deconta cheltuielile cu transportul și cazarea în București, atât ale lui David, cât și ale mamei lui, care l-a însoțit la aeroport și l-a așteptat mândră la întoarcere. (Cristina RUŞTI)