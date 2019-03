Ștefan Mandachi: «Refuz să fac politică, refuz să fiu un activist, refuz să capitalizez această popularitate în interes propriu. Îmi doresc să circul decent pe străzi, fără să fiu condamnat la moarte»

Ștefan Mandachi, omul de afaceri din Suceava care a construit, simbolic, primul metru de autostrada din Moldova, în semn de protest față de lipsa autostrăzilor în regiune, a capatat in urma acestei campanii o popularitate uriasa. Indemnul sau ca toți cei care susțin construirea de autostrăzi în România să înceteze activitatea timp de 15 minute, vineri, 15 martie, la ora 15:00 a avut un asemenea succes incat sute de oameni de afaceri si firme au declarat ca vor protesta vineri. In ultimele zile au anuntat ca se vor alatura actiunii si multi primari din tara, de toate culorile politice, si chiar cateva institutii publice. Ba chiar si ministrul Transporturilor spune ca înțelege demersul antreprenorului sucevean si spune că are aceleasi nemulțumiri. La Suceava, la inaugurarea celebrului „metru” de autostrada, este programat si un miting, despre care se vorbeste ca va avea o participare record.

Ștefan Mandachi, spune într-un interviu acordat agenției Mediafax că vrea ca în România să se construiască autostrăzi ca în China, adică 10.000 kilometri într-un an, pentru că în China nu există „supraoameni sau extraterestri”. El asteaptă la protest miliioane de români, alături de politicieni care să protesteze în calitate de cetățeni nemulțumiți de lipsa autostrăzilor.

Redăm interviul integral:

Rep.: De unde ideea cu autostrada? Vă gândeați că va avea succes campania?

Ștefan Mandachi: Mă gândeam că va avea succes campania, dar nu mi-am imaginat că se poate ajunge la un astfel de nivel. Sunt mândru și încântat că românii au ieșit din zona de confort și aleg să manifeste pașnic. La 15 martie sper să se mobilizeze pașnic, fără violență, multe milioane de români. Dacă se poate, toți românii. Vreau o uniune totală a românilor sub deviza „România vrea autostrăzi”.

Rep.: Cum vedeți societatea românească, se va schimba ceva dupa 15 martie?

Ștefan Mandachi: În societatea românească se vor schimba lucruri doar în raport cu numărul de oameni care se vor coaliza pentru un scop comun: autostrăzi în țară. Vom vedea câți români se solidarizează.

Rep.: Când credeți că va fi construit următorul metru de autostradă în Moldova?

Ștefan Mandachi: Sper să se construiască urgent primul metru real de autostradă în Moldova. Nu pot să anticipez când se va întâmpla, dar sunt convins că, dacă vom fi suficienți oameni, va fi un semnal de alarmă suficient de clar. Vreau să am autostrăzi în România la fel cum se construiesc în China: 10.000 km într-un an. Că în China nu există supraoameni sau extratereștri.

Rep.: Credeați că inclusiv politicienii de la putere vă dau dreptate și că vă susțin?

Ștefan Mandachi: Mulți politicieni mă susțin și aștept politicienii să vină la manifest în calitate de cetățeni nemulțumiți de lipsa autostrăzilor, nu în calitate de politicieni. Refuz să fac politică, refuz să fiu un activist, refuz să capitalizez această popularitate în interes propriu. Îmi doresc să circul decent pe străzi, fără să fiu condamnat la moarte.

Rep.: De ce ar avea nevoie România pentru a avea autostrăzi?

Ștefan Mandachi: De acțiune, nu de pălăvrăgeală.

Primarii susțin protestul din 15 martie. „Investitorii ne întreabă de ce nu avem autostrăzi. Le spunem că nu suntem în stare?!”

Tot mai mulți primari se alătură protestului lansat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a construit din banii săi primul metru de autostradă din Moldova. Din orașe mari sau localități mici, toți spun că autostrăzile sunt necesare și anunță că vor opri activitatea pe 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute, pentru a atrage atenția la lipsa infrastructurii din România. Chiar și ministrul Transporturilor spune că înțelege demersul antreprenorului și spune că are aceleași nemulțumiri, relateaza Digi 24. Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, atrage totuși atenția că, deși gestul antreprenorului a fost bun pentru a trage un semnal de alarmă, construirea unei autostrăzi este mai complexă. „Înțeleg demersul tânărului antreprenor din Moldova, dar noi când facem autostrăzi în România trebuie să ținem autorizații de construcții, acord de mediu, exproprieri. Nu putem face lucrurile așa cum vrem când vine vorba de fonduri europene. Dar demersul lui cu siguranță și al românilor în general, am înțeles și demersul dânsului. Vom intensifica acțiunile pentru finalizarea a cât mai multor kilometri de autostradă, nu numai pe proiectele vechi, cât și pe proiectele noi. Dar, încă o dată, țineți cont că nu avem buget”, a declarat Răzvan Cuc.

Poate cel mai important primar care s-a alăturat demersului #șîeu este cel din Iași. Mihai Chirica a declarat marți dimineață la Digi FM că va opri activitatea un sfert de oră în Primărie. De asemenea, s-au alăturat protestului multe companii private.

„Eu voi fi primul dintre cei care vor opri activitatea pentru că trebuie să atragem atenția asupra necesității construirii de autostrăzi. Așa cum spuneam, nu numai Autostrada A8 este importantă, Autostrada Moldova, ci toată țara are nevoie de rețea de autostrăzi, pentru că avem nevoie să ne dezvoltăm în primul rând. Ecoul nu cred că va fi de o rezonanță mare pentru că despre această necesitate se vorbește de prea multă vreme. Probabil, s-a erodat în mintea celor care trebuie să decidă acest subiect, dar, cel puțin, vom reuși să atragem atenția Comisiei Europene că a devenit o problemă națională lipsa autostrăzilor și că ar trebui să abordăm următoarea etapă de finanțare europeană într-un mod mult mai responsabil”, a spus primarul Iașului.

Potrivit Ziarul de Iași , el considera săptămâna trecută că e doar o glumă, însă protestul a luat amploare. „E o glumă care circulă pe internet. Unu’ și-a făcut în curte la el un metru de autostradă. și eu dacă vreau să atrag atenția oricum, reușesc. Da, e o formă de protest la care toți ținem în sensul de a atrage atenția asupra necesității acestei autostrăzi”, a spus Chirica, la Infinit TV .

Tot în Iași, județul, primarul comunei Dobrovăț a anunțat că activitatea instituției va fi suspendată în timpul protestului „15 minute”. De remarcat faptul că primarul Cătălin Martinuș este membru PSD. Si primarul PSD din Săvinești, Neamț, a anunțat că susține demersul antreprenorului din Suceava.

Primarul din Bosanci s-a reorientat

Săptămâna trecută, Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, a fost criticat de sătenii care l-au ales, după ce a anunțat că „Monumentul autostrăzii”, construit pe un teren agricol de pe raza localității, nu are autorizație, relatează Adevărul . El a anunțat însă, luni, că a autorizat mitingul programat de Ștefan Mandachi pe 15 martie, la ora 15.00, pentru inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova. Ulterior, Neculau Miron și Ștefan Mandachi s-au fotografiat împreună. Primarul a publicat pe Facebook imaginea însoțită de mesajul: „Primul metru de autostradă s-a făcut la Bosanci, Suceava! Ca primar al comunei Bosanci, aveți din partea mea toată susținerea, domnule Mandachi!”

Primar ALDE: „Investitorii ne întreabă de ce nu avem autostrăzi. Ce să le spunem? Că nu suntem în stare?!”

În partea celalată a țării, investițiile în infrastructură nu sunt nici el prea numeroase. Primarul din Rovinari, Robert Dorin Filip, de la ALDE, a declarat într-un interviu la Digi FM că e nevoie urgent de construcția unui drum expres între Craiova și Târgu Jiu.

„Salut acest demers apolitic și mă bucur că un tânăr antreprenor ia inițiativa și vrea să schimbe ceva în țara asta. Eu particip la acest demers în calitate de primar, fără a aduce politicul în discuție și pentru că județul Gorj este un județ codaș din punct de vedere economic, iar din punct de vedere al drumurilor și al căilor de acces către marile orașe, către aeroportul din Craiova, suntem praf. (…) Vreau să vă spun că în orașul Rovinari, de când sunt eu primar, de doi ani și ceva, au venit doi investitori care ne-au creat 1350 de locuri de muncă și, în discuțiile premergătoare, ne întrebau de ce nu avem un drum expres, de ce nu avem o autostradă, de ce nu avem orice cale de acces către un mare oraș, pentru că orice investitor care ocolește aceste zone defavorizate, cum este zona noastră, trebuie să aibă niște avantaje. și noi nu avem ce să le spunem. Ce să le spunem? Că nu suntem în stare sau că nu s-au întâmplat lucrurile astea sau că se vor întâmpla peste 5 sau 10 ani?!”, a spus edilul din Rovinari.

Protest și în Târgu-Jiu și Turceni

De asemenea, primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat, marți, că se va alătura protestului din 15 martie, sub titulatura „15 minute de grevă generală. România vrea autostrăzi”.

„Mă alătur demersului inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. Lipsa infrastructurii rutiere este o problemă a întregii țări și, dacă o astfel de formă de protest ar putea determina factorii de decizie să ia măsuri, atunci nu voi sta deoparte. Sunt convins că mulți cetățeni ai municipiului Târgu Jiu mi se vor alătura și, în data de 15 martie, la ora 15:00, împreună vom atrage atenția Guvernului că România are nevoie de autostrăzi, iar Gorjul are nevoie de un drum expres!”, a scris Marcel Romanescu pe Facebook , potrivit Agerpres.

Si primarul orașului Turceni, Cristina Cilibiu, a decis să ia parte la acest protest. „Orașul Turceni susține protestul ’15 minute de grevă. Romania vrea autostrăzi!’ și Gorjul are nevoie de autostrăzi sau cel puțin de un drum expres! La rândul meu, îl provoc pe domnul Ion Ciocea, primar al comunei Bustuchin, să se alăture protestului nostru”, a scris Cilibiu.

JYSK România se alătură campaniei pentru construcția de autostrăzi

Pe 15 martie, de la ora 15.00, JYSK Romania se alătură campaniei pentru construcția de autostrăzi, informează compania. JYSK Romania va opri activitatea timp de 15 minute în cele 73 de magazine din țară.

“Existența autostrăzilor care să lege orașe cheie ale țării, precum și țara noastră de restul Europei, este o chestiune din ce în ce mai stringentă. Pentru un retailer, autostrăzile înseamnă un timp de livrare mai scurt, costuri de transport mai mici, un impact mai mic asupra mediului și drumuri făcute în siguranță. Atunci când toate regiunile țării vor fi conectate prin autostrăzi, clienții noștri își vor primi produsele mai repede, cu un cost de livrare mai mic. Credem că fiecare persoană care locuiește în România este afectată, într-un fel sau altul, de faptul că nu avem autostrăzi, fie că pleacă în vacanță cu mașina și petrece pe drum mult mai multe ore decât este necesar, fie că așteaptă un colet care trebuie livrat din alt capăt al țării sau pur și simplu plătește mai mult pe un produs, pentru că prețul de la raft reflectă și prețul transportului”, a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK România și Bulgaria.

Retailerul danez de mobilă și decorațiuni interioare JYSK a intrat pe piața din România în 2007, odată cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Rețeaua numără în prezent 73 de magazine și are peste 800 de angajați.

Compania de transport public din Iași se alătură protestului pentru construirea de autostrăzi

Compania de transport public din Iași a anunțat, marți, că se alătură protestului „15 minute”, iar angajații vor întrerupe activitatea în 15 martie, la ora 15, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi, din Suceava. Activitatea autobuzelor nu va fi, însă, afectată, relateaza Mediafax.

Într-un mesaj public, administrația Companiei de Transport Public din Iași a anunțat că a decis să se alăture protestului pentru construirea de autostrăzi în România și pledează pentru realizarea „de îndată” a proiectelor de infrastructură rutieră la nivelul țării.

Reprezentanții companiei de transport public Iași își argumentează decizia prin faptul că, deși „fac eforturi pentru reducerea intervalelor de urmărire a mijloacelor de transport public, traficul foarte aglomerat din oraș este influențat parțial și de lipsa Autostrăzii A8”, care devine principala cauză a întârzierilor înregistrate în circulația autobuzelor și tramvaielor din Iași.

„Astfel, vineri, 15 martie, de la ora 15, timp de 15 minute, toți cei peste 80 de angajați din categoria administrativă a societății își vor întrerupe activitatea, în semn de protest”, se arată în mesajul companiei de transport public Iași.

Aceștia anunță că, totuși, în 15 martie, circulația mijloacelor de transport public nu va fi afectată.