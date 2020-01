Ștefan Mandachi către Orban: CERERE URGENTĂ DE CLARIFICARE – Când începe și când se finalizează autostrada Moldovei? Anul, luna, ziua!

Ştefan Mandachi, anteprenorul sucevean care a construit primul metru de autostradă din Moldova, îl întreabă pe premierul Orban când începe și când se finalizează autostrada Moldovei, insistând că vrea să afle anul, luna și ziua: „Dacă n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia?”.



Omul de afaceri sucevean scrie pe Facebook că de când „a plecat acasă guvernul praf al duamnei Dăncilă” a trecut un sfert de an, perioadă în care „nu s-a rostit nicio propoziție clară despre autostrăzi”. Astfel, Mandachi se întreabă când se vor construi efectiv.

„Dacă n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am înțeles, dar totuși suntem în 2020. (Sau rămâne valabil cum am stabilit în 2019, după Revelion?) Sper că nu. Începe clasicul bâlci al scuzelor? Așa că, m-am gândit să adresez cârmuitorilor țării o întrebare logică și de bun simț, ca să-mi fac șî eu planul de afaceri pe anul 2020. (…) Deja a trecut jumătate de lună din 2020 și nu-mi pot începe planul, pentru că nu pot să fac o strategie legat la ochi și cu dopuri în urechi”, scrie Ștefan Mandachi.

Adresându-se premierului Ludovic Orban, „în calitate de om de afaceri român, investitor local, contributor la Bugetul de stat al României, plătitor de impozite și taxe”, Stefan Mandachi a formulat o CERERE URGENTĂ DE CLARIFICARE.

„După cum bine știți, ca să îți faci un plan de afaceri, ai nevoie de date concrete. Doar cu gândire pozitivă și cu vorbe, nu rezistă în timp nicio afacere. Orice plan are un termen limită, nu se fac planuri cu scadența la veșnicie. Nu putem să întocmim o strategie pe termen lung, fără să ne bazăm pe date precise și reale. Ar fi o înșelătorie la adresa salariaților și colaboratorilor noștri, o iluzie antreprenorială, un proiect mincinos și fantezist. Există plan pentru o zi sau pentru o lună – pe acestea deja le-am terminat. Dar cel mai important pentru afacerea mea este planul pe un an, trei, cinci sau zece ani. Cel puțin, așa înțeleg eu că se scrie viitorul sănătos al unei companii. În funcție de termen, se trasează investițiile, se gândește marketingul, se estimează vânzările, se angajează managerii etc. O țară se poate conduce fără plan? Fără strategie? Imposibil! Prin urmare, cunoașteți importanța planificării. Noi nu am intrat în N.A.T.O și U.E. fără un plan solid. La un alt nivel, desigur, și companiile au nevoie de această unealtă de orientare în viitor”, adaugă Mandachi.

Acesta adaugă să și-a propus să cumpere un teren pentru construirea unor fabrici de producție la Suceava, pentru a aproviziona rețeaua de francize și vrea să dezvolte 20 de restaurante noi în Moldova în următorii ani: „Nădăjduiesc să atrag investitori și colaboratori și să dezvolt noi francize, aici, la mine acasă. Totul cu capital autohton 100% românesc, cu banii câștigați prin muncă fiscalizată. Întrebare: are sens? Trec asta pe plan? Moldova este cea mai săracă regiune din România și din Uniunea Europeană. Trebuie să beneficiem de investiții mult superioare pentru a recupera decalajele de dezvoltare. Avem cele mai mici exporturi din toată România și cel mai mic PIB pe cap de locuitor din țară. În cinci ani, în șoselele Moldovei s-au investit de 15 ori mai puțin decât în Banat și Ardeal. Mă simt izolat în țara mea.Una e să faci trei ore de la Suceava la București (pe autostradă) și alta e să faci opt ore (prin sute de sate). Pentru diferența de cinci, șoferii sunt plătiți la oră, iar mașinile reparate la săptămână. Cinci ore înmulțit cu vreo cinci-șase ani, rezultă milioane de euro, diferențe care se trec în tabel, la secțiunea cheltuieli. Ce notez în plan? Inclusiv eu, investitorul român, ca să-mi verific prăvăliile din Târgu Jiu sau Timișoara, <consum> 12-15 ore în loc de 4-5. Diferențele ar trebui trecute într-o coloană în excel, la capitolul <cheltuieli> psihice/ stres/ nervi/ pericole/ riscuri/ absurdități”.

Antreprenorul își continuă postarea spunând că premierul era convins că dacă dispare din peisaj „inaptul vechi guvern”, se va face autostradă.„Am așteptat cu nerăbdare o clarificare la început de ianuarie 2020. Nimic! Ajunge! Este timpul să știm una și bună: vă rog în mod respectuos să ne clarificați cu subiect și predicat, pe românește, cu date fixe și cifre concrete: 1. Când începe și când se finalizează autostrada Moldovei? Anul, luna, ziua! Va ajunge această autostradă și la Suceava? Da sau ba?”, întreabă omul de afaceri, adăugând: „Măcar să știm o treabă: se face autostradă peste 50 ani. Foarte bine! Dar măcar să nu o mai bâjbâim. Și cu asta basta, ne vedem de treabă. Ce-i așa mare șoc într-un astfel de răspuns? De 30 ani ne-am obișnuit. Nu suntem virgini la primirea unor astfel de vești. Ne luăm de-o grijă și ne alcătuim și noi planul de afaceri. Mai bine așa decât să reînceapă incertitudinea, camuflarea realității, scuzele”.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova.

La momentul respectiv, Mandachi anunţa, într-un videoclip postat pe youtube, că a făcut un calcul şi, până acum, a pierdut un an şi jumătate din viaţă la volan, parcurgând mai mult de 500.000 de kilometri în 15 ani de când are permis de conducere, dar şi că în ultimii 30 de ani, pe şoselele din România au murit 60.000 de oameni, echivalentul populaţiei unui oraş precum Alba Iulia, relateaza Mediafax.