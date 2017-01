Statuia lui Stefan cel Mare va fi reabilitată cu lucrări în valoare de 200.000 de euro

Primarul Ion Lungu a depus săptămâna trecută documentația pentru a putea reabilita din fonduri americane statuia lui Stefan cel Mare

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că a depus săptămâna trecută documentația pentru a putea reabilita din fonduri puse la dispoziție de guvernul american, statuia lui Stefan cel Mare, care are nevoie de lucrări în valoare de 260.000 de euro. „Primăria Municipiului Suceava vrea să reabiliteze statuia lui Stefan cel Mare. A apărut această oportunitate prin Ministerul Culturii, pe fonduri de la Ambasada Americană, să putem reabilita acest monument important pentru Suceava și suceveni. Era un termen limită până pe data de 15 ianuarie trebuia depusă documentația. Noi am depus-o pe data de 13 ianuarie. Am primit confirmarea de depunere a documentației, tradusă și în limba engleză. Așteptăm și sperăm să fim unul dintre câștigătorii acestui proiect în valoare de 200.000 de euro, în așa fel încât să putem reabilita statuia lui Stefan cel Mare, pe fonduri americane prin Ministerul Culturii”, a transmis ieri primarul Sucevei, Ion Lungu. Reabilitarea statuii va presupune refacerea placajului la soclul statuii cu plăci de travertin, refacerea basoreliefului din bronz de pe fațada de est a soclului, montarea sistemului de iluminat arhitectural și ambiental, realizarea unor bănci din beton armat cu rigle de lemn, amplasarea unor jardiniere, dar și a unor rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități. (A.I.)