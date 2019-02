Spitalul Județean Suceava, primul din țară care primește Certificat de apreciere privind măsurile anti-șpagă

Certificatul a fost înmânat managerului Vasile Rîmbu în cadru oficial, în prezența reprezentanților DNA, ai Parchetelor și Poliției. Această certificare reprezintă îndeplinirea unui standard anticorupție pe care pot să-l implementeze spitale din toată lumea, din 2016

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este primul spital din țară posesor al unui Certificat de apreciere în ceea ce privește implementarea luptei anticorupție. Anunțul a fost făcut ier, de managerul unității spitalicești județene, Vasile Rîmbu, la Palatul Admi­nistrativ, într-o conferință de presă comună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Vasile Rîmbu a explicat în cadrul respectivei conferințe de presă că este vorba mai exact de implementarea unor măsuri anti-șpagă în spital, iar că acel certificat – pe care l-a prezentat public – a fost primit într-un cadru oficial, în prezența reprezentanților DNA, ai Parchetelor și Poliției.

„Noi am început această intenție cu privire la certificarea Spitalului Județean pe standardul ISO 37001 încă de anul trecut. E un standard nou, nu este invenție românească, este din 2016 și se adreseză lumii întregi, nu îndeosebi României sau Spitalului Județean Suceava, dar pentru a elimina anumite incoveniente, practici care au cores­pondent în realitate sau nu, am vrut să venim în întâmpinarea unor asemenea inițiative și am implementat acest standard. Spitalul Județean Suceava este primul spital din țară care intră în ­po­sesia acestui certificat”, a declarat Rîmbu.

El a subliniat că în unitatea pe care o conduce au fost amplasate afișe antișpagă pornind de la idei pe care le-a enunțat, concentrat, precum că „nu suntem nici îngeri, nici fără de păcat, dar încercăm să avem păcate cât mai puține” ori „nimeni în lumea asta nu rezistă 100% provocărilor”. (D.P.)