Spitalul Județean, marele beneficiar al ultimei rectificări bugetare din acest an

In total, în vistieria principalei unități spitalicești ale județului, pentru dezvoltarea proiectelor demarate vor intra până la sfârșitul anului 14,13 milioane de lei, din alocații bugetare și finanțări suplimentare. Sunt asigurați și banii necesari Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului precum și Direcției Județene de Drumuri și Poduri. O mică dispută între consilierii PSD și PNL a fost curmată de președintele CJ Gheorghe Flutur, care a mulțumit guvernului pentru banii alocați

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de Consiliu Județean desfășurată ieri, 11 decembrie, începând cu ora 11.00 s-a aflat un singur punct: rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean Suceava, pe anul 2017. Prin proiectul de hotărâre s-a solicitat aprobarea rectificării în plus al Bugetului propriu al județului Suceava la partea de venituri cu o sumă totală de 13,723 milioane de lei. Din care 1,2 milioane de lei cote defalcate din impozitul pe venit ce se vor încasa în plus față de prevederea bugetară anuală, 6 mii de lei donații și sponsorizări încasate pentru Direcția Ge­berală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 6,124 milioane de lei în­semnând subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate, ca urmare a alocării de fonduri pentru înființarea și dotarea Secției de îngijiri paliative și pentru dotarea Secției de cardiologie cu aparatură medicală la Spitalul de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava; 6,393 milioane de lei subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handiocap, ca urmare a suplimentării sumelor cu această destinație.

Aceste cifre au o influență totală la partea de cheltuieli printr-un plus de 13,389 milioane de lei și constă în dimi­nuarea cu 1,6 ­mi­lioane de lei a ­pre­ve­derilor buge­tare pentru cheltuielile de personal la CJ Su­ceava, alocarea din fondul de rezervă aflat la dispozițiav Consiliului Județean a sumei totale de 406 mii lei din care 400 mii lei să fie acordate pentru patru unități administrativ – teritoriale din județ și 6000 de lei cu titlu de ajutor pentru patru per­­­soane aflate în situații de extremă dificultate.

De asemenea, s-a oferit posibilitatea suplimentării cu suma de 5,79 milioane de lei a transferurilor de capital către Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, rezultată din suplimentarea alocărilor de la bugetul de stat și diminuarea alocărilor din bugetul propriu al județului. Mai mult, a fost făcută posibilă majorarea bugetului DGASPC cu suma totală de 6,399 milioane de lei dar și suplimentareas cu 2,8 milioane de lei a transferurilor pentru repararea și întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene. In consecință, bugetul Spitalului Județean s-a rectificat în plus cu 14,13 milioane de lei ca urmare a finanțărilor suplimen­tare. De asemenea, Bugetul Di­recției Județene de drumuri și Poduri s-a rectificat în plus cu suma de 2,8 milioane de lei

Sedința extraordinară de rectificzare bugetară de ieri a fost punctată doar de două mici clenciuri între consilierii PSD și cei din PNL, pe tema cine a dat banii (consilierii PSD, n.r.) și când s-au primit banii (consilierii PNL, n.r.). Pre­ședintele liberal al Consiliului Ju­dețean Suceava a reușit să împace spiritele, astfel încât ședința extraordinară s-a încheiat în mai puțin de jumătate de oră, cu votul unanim pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii 32 voturi pentru din 32 consilieri prezenți.

(Neculai ROSCA)