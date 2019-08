Spitalul Județean are propriul Centru de Cardiologie Intervențională, fapt ce a stârnit nemulțumirea medicilor de la Med New Life

Unitatea spitalicească a încheiat cu această societatea privată un parteneriat în anul 2010. De curând, Spitalul Județean are propriul Centru, unde pacienții sunt tratați gratuit, prin CAS. Nemulțumiți că au rămas fără pacienți, medicii de la Med New Life, care nu au fost niciodată angajații spitalului, încearcă să inducă ideea că ar fi fost dați afară. Medicului cardiolog intervenționist Roberto Haret, coordonatorul Centrului Med New Life, i s-a propus să fie angajat al Spitalului Județean, însă acesta a refuzat, motivând că are “alte planuri”

La Spitalul Județean Suceava primează interesul pacientului – unitatea spitalicească are propriul Centru de Cardiologie Intervențională, unde pacienții asigurați beneficiază gratuit de investigații și tratament de specialitate, tratament care până acum era asigurat de către societatea privată Med New Life. Această societate a încheiat, în anul 2010, un parteneriat public privat cu cea mai mare unitate spitalicească din județ, închiriind în Spitalul Județean un spațiu de aproximativ 160 de metri pătrați. Totul bine și frumos, până de curând. Pacienții care treceau prin Unitatea de Primire Urgențe erau dirijați către acest Centru privat și toată lumea era mulțumită. Doar că de multe ori pacienții erau nevoiți să achite intervențiile, deloc ieftine.

De curând, însă, s-a deschis noul Centru de Cardiologie Intervențională al Spitalului, iar pacienții nu mai ajung în acel centru privat, ci în secția de Cardiologie a unității spitalicești, fapt ce a stârnit nemulțumirea medicilor care profesează la privat. Activitatea Centrului Med New Life a fost coordonată de către medicul cardiolog intervenționist Roberto Haret, care de altfel, nu a fost niciodată angajatul Spitalului Județean Suceava. “Am încheiat acel parteneriat pentru că la momentul respectiv, în spital nu aveam posibilitatea înființării unui astfel de centru. Acum am deschis propriul Centru de Cardiologie Intervențională. Am demonstrat că prin forțe proprii ajungem în topul unităților spitalicești din țară. Am achiziționat un angiograf de ultimă generație iar baza umană a fost angajată prin concurs. Medicul cardiolog intervenționist care va coordona activitatea, este Paul Turcoman”, a explicat medicul Mircea Macovei, directorul medical al Spitalului Județean Suceava.

Echipa medicală va fi completată prin contracte de colaborare, de către alți doi medici, unul de la Institutul Inimii din Cluj Napoca și unul de la Spitalul Clinic de Urgență “Floreasca” din București, ambii având o experiență extraordinară atât în țară cât și în străinătate. “În concluzie, avem aparatura necesară, o echipă completă de medici și asistente și putem rezolva cazurile gratuit. În plus, manifestăm deschidere pentru toate cadrele medicale cu competențe de cardiologie intervențională. Pentru a demonstra bunele noastre intenții, s-a luat legătura cu medicul Haret, care a declinat însă oferta noastră de a fi angajat al Spitalului, motivând că are alte planuri”, a menționat directorul Mircea Macovei, completând că “trebuie să primeze interesul pacientului și nu interesul particular al unor firme”.

La Centrul de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Județean Suceava au fost efectuate deja 37 de proceduri, dintre care opt pacienți suferiseră infarcturi miocardice acute, diferența de 29 de pacienți fiind cu probleme cronice de sănătate. Toate s-au derulat fără incidente sau complicații. Centrul are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar pe viitor se speră suplimentarea fondurilor. “Vizăm să rezolvăm toate cazurile și se vor întocmi și liste de așteptare pentru pacienții cronici. Dacă se doresc servicii la cerere, tarifele vor fi calculate în funcție de cheltuieli dar vor fi substanțial reduse față de privat. Vor fi la nivelul tarifelor decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate. Cardiologia intervențională a fost una dintre preocupările mele personale, încă de la preluarea mandatului și vor încerca să o leg de dezvoltarea chirurgiei vasculare și ulterior, a chirurgiei cardiace”, a încheiat medicul Mircea Macovei, director medical. (Cristina RUŞTI)