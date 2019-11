Spitalul Județean are de ieri o nouă secție de Boli Infecțioase, iar peste un an va funcționa și o nouă secție cu facilități asemănătoare unui institut de oncologie

Ieri a fost inaugurată noua secție de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, cu circuite separate pentru copii și pentru adulți. Au fost reabilitate instalațiile sanitare, termice și de climatizare u de asemenea, în clădire a fost instalat un ascensor și s-a adus mobilier nou. In compartimentul de Pediatrie al noii secții a fost creat un decor prietenos și colorat și o “grădină secretă”, pentru a-i ajuta pe cei mici să treacă mai ușor peste disconfortul cauzat de tratamente. Din luna aprilie a anului viitor vor începe lucrările pentru noua secție de Oncologie. Clădirea va avea patru niveluri cu cel puțin 50 de paturi și va beneficia de propriul Compartiment de Îngrijiri Paliative, care va cuprinde încă 10 paturi. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni. In curtea spitalului se lucrează acum la reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, la care nu s-a intervenit de la înființarea spitalului, din anii ’64-‘65

Ieri a fost dată în folosință noua secție de Boli Infecțioase a unității spitalicești sucevene. Pavilionul în care își desfășoară activitatea această specialitate medicală a fost construit în 1893, iar starea în care se afla era mai mult decât degradată. Clădirea a fost conso­lidată și modernizată la cele mai înalte standarde. “Sunt acum asigurate circuite funcționale separate pentru pacienții adulți și pentru copii. Au fost reabilitate instalațiile sanitare, termice și de climatizare. În clădire a fost instalat un ascensor pentru transportul pacienților de la ambulatoriul situat la primul nivel către parter și etajul I al clădirii”, a explicat managerul Vasile Rîmbu. Secția de Boli Infecțioase a fost dotată cu mobilier nou, atât pentru spațiile medicale, pentru vestiare, cât și pentru saloane. În compartimentul de Pediatrie a fost creat un decor prietenos și colorat și o “grădină secretă”, pentru a-i ajuta pe cei mici să-și ia gândul de la injecții și tratament. Valoarea totală a lucrărilor a ajuns laaproximativ șase milioane de lei. Lucrările la pavilionul cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați au început în luna aprilie a acestui an și au fost executate de firma SC Antramicons Pojorâta.

Secția de Oncologie va beneficia de un alt spațiu

Nici nu s-a încheiat bine șantierul de la secția de Boli Infecțioase, că un alt șantier se conturează în curtea Spitalului Vechi. După cum au anunțat ­ma­nagerul Spitalului Județean, Vasile Rîmbu, și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cât de curând vor începe lucrările pentru construcția unui spațiu destinat secției de Oncologie. În prezent se face studiul de fezabilitate, iar în primăvara anului viitor se preconizează că vor începe lucrările, termenul de execuție fiind de 12 luni. Noua clădire cu patru niveluri va fi construită în spațiul dintre clădirile în care își desfășoară activitatea în prezent secțiile de Boli Infecțioase și Oncologie. Noua secție va avea cel puțin de 50 de paturi, la care se vor adăuga alte zece paturi destinate pacienților în faze terminale, aceștia urmând să beneficieze de îngrijire paliativă. Ca noutate, secția va avea și 12 garsoniere pentru pacienții din afara Sucevei care vor beneficia de tratament oncologic în ambulatoriul integrat al secției, cât și pentru aparținătorii lor.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 3 ­mi­lioane de euro, iar banii vor fi asigurați de Consiliul Județean Suceava, la care se vor adăuga și fondurile proprii ale unității spitalicești sucevene.

Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în urma acestei investiții, la Suceava vor exista facilități asemănătoare unui institut de oncologie, având în vedere faptul că va fi dat în folosință și centrul de radioterapie și vor fi amenajate și săli de operații cu specific de oncologie.

Potrivit președintelui CJ, această investiție era necesară în condițiile în care, anual, adresabilitatea este de 20.000 de pacienți, iar numărul noilor cazuri oncologice în județul Suceava este de 1.800-2.000 în fiecare an.

335 de intervenții – stenturi și coronografii – în Compartimentul de Cardiologie Intervențională

Din luna iulie, de când spitalul sucevean are propriul Compartiment de Cardiologie Intervențională, s-au făcut 335 de intervenții, dintre care 47 de stentări la pacienți cu afecțiuni acute, 67 de stentări la pacienți cronici, iar diferența au fost coronografii. O coronografie costă 600 de lei la Spitalul Județean Suceava, iar în sistemul privat ajunge la suma de 2.500 de lei. „Din 2010 am avut în Spitalul Județean Suceava un Compartiment de Cardiologie Intervențională. A funcționat până în vara acestui an, prestând pentru spital. Anul trecut am hotărât împreună cu președintele Gheorghe Flutur să înființăm și să punem în funcțiune un compartiment propriu de Chirurgie Intervențională pentru că foarte mulți bolnavi erau în imposibi­litatea de a suporta financiar aceste intervenții. A fost nevoie să găsim soluții de dotare, în primul rând cu aparatură, dar și angajarea de specialiști, medici cardiologi cu această specializare, mai ales că sunt puține centre de Cardiologie Intervențională în țară și puțini specialiști în Cardiologia Intervențională”, a explicat managerul Vasile Rîmbu.

Pentru ca pacienții să beneficieze gratuit de acest gen de tratamente, Spitalul Județean derulează programe naționale de boli cardiovasculare. Până la sfârșitul acestui an, Compartimentul de Cardiologie beneficiază de suma de 210.450 de lei, bani din care se vor achiziționa materialele necesare pentru astfel de intervenții. “Montarea unui stent simplu la Spitalul Județean costă 1.511 lei, în timp ce tariful care era practicat de prestatorul privat până la deschiderea compartimentului propriu a fost de 7.650 de lei. Pentru montarea a două stenturi simple, costurile noastre sunt de 1.826 de lei, iar tariful ce fusese practicat era de 10.350 de lei, iar cu trei stenturi 2.141 de lei, în timp ce tariful prestatorului era de 12.900 lei. Dacă facem un calcul, costurile spitalului sunt până în 20 la sută din tarife. Este o realitate în România că manopera pe aceste intervenții, în tarif, ocupă o pondere de 70-80 la sută. În ceea ce privește montarea unui stent activ, costurile spitalului sunt de 2.272 de lei, în timp ce tariful prestatorului pe piața privată este de 12.000 de lei, la montarea a două stenturi active costurile spitalului sunt de 3.347 de lei, iar tariful în sistem privat este de 17.000 de lei, iar pentru trei stenturi active, costul spitalului este de 4.421 de lei, în timp ce în sistem privat tariful practicat este de 21.000 de lei”, a completat managerul Spitalului Județean Suceava, economistul Vasile Rîmbu.

În curtea Spitalului Județean Suceava se lucrează de zor la încă un șantier, iar scopul lucrărilor este reabi­litarea și modernizarea sistemului de ­a­limentare cu apă. Potrivit managerului Vasile Rîmbu, aceste lucrări erau impetuos necesare, dacă ne referim la faptul că nu s-a intervenit asuspra acestui sistem din anii ’65, când unitatea spitalicească suceveană a fost dată în folosință.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 4,9 milioane de lei, iar termenul de finalizare a lucrărilor este 19 ianuarie 2020. “Instalațiile interioare au fost schimbate integral, dar în exterior nu s-a intervenit deloc din anii ’64-’65, când a fost dat spitalul în folosință. Deși, potrivit contractului, lucrările ar trebui finalizate la începutul anului viitor, sperăm să fie gata pe la mijlocul lunii viitoare”, a explicat managerul Vasile Rîmbu. Lucrările sunt efectuate de firmele Loial Impex Suceava, Preparatory Work Horodnic și Siacs Măriței. Au început lucrările de forare, pentru a se schimba rețeaua de țevi care transportă apa către Spitalul Vechi. Investiția va asigura independența alimentării cu apă a spitalului, prin sursă proprie de apă prin puțuri la mare adâncime echipate cu pompe submersibile. Noul sistem de alimentare cu apă are prevăzute stație de pompare apă atât pentru consum, cât și stații de pompare apă pentru incendiu interior și exterior, precum și rezervor de acumulare apă. (Cristina RUŞTI)