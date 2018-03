Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, în rândul unităţilor medicale de top

Managerul Lucian Paziuc a fost invitat la Oxford University, să conferenţieze în cadrul Programului “Best Medical Practice”, fiindu-i recunoscute metodele inovatoare folosite în tratarea bolilor psihice, dar mai ales în reintegrarea pacienţilor în comunitate

Spitalul de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc se află printre unităţile medicale de top din domeniul psihiatriei, fiind recunoscut la nivel internaţional, atât pentru tratamentele inovative, cât mai ales pentru metodele de reintegrare a acestor pacienţi în societate pe care perso­nalul de acolo le folosește. Drept urmare, managerul Lucian Paziuc (foto) a fost invitat la Oxford University să conferenţieze în cadrul Programului Best Medical Practice, în perioada 17-18 mai. “Instituţia dumnea­voastră are o reputaţie îndelungată pentru furnizarea de servicii medicale de înaltă calitate, precum și pentru niveluri excepţionale de satisfacţie a pacienţilor. Consider că acest lucru este admirabil și suntem onoraţi să vă invităm să vă prezentaţi realizările la întâlnirea specială Best Medical Practice”, este textul invitaţiei care a ajuns la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, text semnat de Helen Lamberts, coordonatoarea Programului Best Medical Practice. “Această invitaţie este legată și de faptul că în urma unui sondaj, a unui control care s-a făcut la spitalul nostru, a reieșit că suntem un spital de top. Nu este neapărat vorba despre condiţiile hoteliere, pe care le putem îmbunătăţi, ci cred că mai degrabă este vorba de atitudinea pe care o are personalul faţă de pacient. Pacientul din faţa noastră nu e un simplu pacient, ci este un om cu problemele lui. Prin tot ceea ce facem aici noi apelăm la latura umană a persoanei respective, și nu atât la boală. În ultimul timp am venit cu niște lucruri noi pe care le facem în spital, în special psihoeducaţie, terapii de grup pe anumite grupuri de boală, discuţii cu pacientul și am rămas surprinși de ce lucruri frumoase putem scoate de la pacienţi, cât de mult se pot ajuta unii pe alţii”, a declarat medicul Lucian Paziuc.

Aceasta nu este singura recunoaștere internaţională din familia Paziuc. Medicul psihiatru Alexandru Paziuc, fost manager al aceleiași unităţi spitalicești, a fost nominalizat pentru activitatea desfășurată în domeniul sănătăţii mintale de fundaţia britanică “The Ratiu Fa­mily Charitable Foundation”, dar și de publicaţia britanică “The Economist”. (Cristina RUSTI)