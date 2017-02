Spectacol caritabil pentru a ajuta o familie cu patru copii să-și refacă viața și casa

Familia Belciug din satul Mihoveni, comuna Scheia și-a pierdut toată agoniseala într-un incendiu. Ca să-și salveze viața, au ieșit din casă în pijamale. Toată familia stă acum într-o casă care nu era locuită, pusă la dispoziție de un consătean, iar Primăria, preotul și oamenii din comună au început deja să adune materialele necesare pentru ca, imediat cum se mai încălzește, să poată începe recons­truirea casei. Evenimentul caritabil “Din suflet pentru suflet” va avea loc pe scena Casei de Cultură, pe data de 26 februarie. Participă Sofia Vicoveanca și Ansamblul “Ciprian Porumbescu”

Membrii ansamblului “Ciprian Porumbescu” s-au mobilizat și vor organiza un spectacol caritabil pentru a ajuta o familie din satul Miho­veni, comuna Scheia care a rămas în plină iarnă fără acoperiș deasupra capului. După cum v-am informat într-un număr precedent al cotidianului “Obiectiv”, totul s-a în­tâm­plat în noaptea de vineri, 10 februarie 2017, în jurul orei 22.30, când militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Scheia au intervenit cu patru autospeciale pen­tru localizarea și stingerea incen­diului izbucnit la casa familiei Belciug din satul Mihoveni. A ars complet acoperișul casei de locuit, construită din lemn și chirpici, cu învelitoare din tablă, pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați, cât și lucrurile din interior, cum ar fi obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică, textile și documente per­sonale. Ca să-și salveze viața, oamenii au ieșit din casă împreună cu cele patru fete ale lor, doar în pija­male. După cum au declarat pompie­rii, cauza probabilă de iz­­buc­­nire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

Pompierii au reușit să le sal­ve­ze doar cele nouă găini, șapte ca­pre, un cal, un porc și o vacă, iar oamenii sunt disperați. „Am ieșit din casă doar cu ce aveam pe noi. Eram îngroziți să scăpam cu viață. Fetițele erau în pijama, se băgaseră în pat când a izbucnit focul. Am rămas fără nimic. Intr-o clipă am pierdut tot ce am strâns o viață. Ii mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat toți șase cu viață. Avem încredere că vom trece peste acest necaz. Acum ne-am mutat într-o casă din sat în care nu mai stă nimeni de mai multă vreme. Era tăiat curentul, dar am rezolvat. S-a implicat și domnul primar și ne-a promis că ne va ajuta, dar trebuie să se încăl­zeas­că, să putem începe să ne refacem căsuța”, ne-a povestit atunci, cu vocea gâtuită de durere, Marcel Belciug.

Evenimentul caritabil “Din suflet pentru suflet” va avea loc pe data de 26 februarie, la Casa de Cul­tură a Sindicatelor Suceava, în­cepând cu orele 16,00, iar pe scenă vor urca Sofia Vicoveanca, Sorin Filip, Angelica Flutur, Alexandru Co­zaciuc, Violeta Mihali, Ghior­ghiță Rotaru, Ilie Caraș, Mădălina Slusarec, Valentin Marocico, Gheorghiță Ciot, Laura Haidău, Nicoleta Cojocaru, Andreea Lupu, Eli­sa Hechelciuc, Anda Scutelnicu, Corala mixtă “Ciprian Porumbescu”, Grupul folcloric “Dor” din Moara și An­samblul de copii și tineri “Ba­lada Bucovinei” din Su­ceava. Biletele pot fi achi­ziționate de la Casa de Cul­­tură contra sumei de 20 de lei, elevii, studenții și pen­sionarii având reducere de 50%. (Cristina RUSTI)