Soț și soție, loviți ușor de o mașină pe o trecere de pietoni din Rădăuți

Duminică, 26 mai, Vasile C., de 19 ani, din comuna Brodina conducea autoturismul marca Fiat pe str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, având direcția de deplasare dinspre Calea Bucovinei spre centrul orașului. Ajungând la trecerea de pietoni din dreptul Parcului Central municipal, el nu a acordat prioritate de trecere lui Alexandru C., de 68 de ani, și Vicăi C., tot de 65 de ani, ambii din Rădăuți, care traversau regulamentar. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor doi pietoni, care au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Vinovăția producerii evenimentului rutier îi aparține șoferului, care nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare. Polițiștii au întocmit în acest caz dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiuni de „vătămare corporală din culpă”. (O.S.)