Solca vrea să fie din nou vizibilă pe harta turistică a țării

Principalul obiectiv al noului primar al orașului, Cornel Trifan Tehaniuc, este acela de a dezvolta potențialul turistic al zonei, “atât de frumoasă, că nu poate rămâne ascunsă de ochii lumii”. Primul pas ar fi acela de a readuce Solca la statutul de stațiune. Prioritate va avea refacerea infrastructurii, apoi punerea în valoare a monumentelor istorice

Cornel Trifan Tehaniuc, noul primar al orașului Solca, și-a propus să dezvolte în primul său mandat potențialul turistic al zonei, de o frumusețe rară, motiv pentru care a început să investească în partea de infrastructură și a început deja demersurile pentru a readuce Solca la statutul de stațiune.

“Am depus Planul Urbanistic General (PUG) al orașului la Consiliul Județean și în prezent suntem în faza de pregătire a documentației pentru ca Solca să redevină stațiune, așa cum era pe vremuri. Am obținut deja avizul pentru PUG, am pregătit documentația necesară și am căutat locuri de cazare existente. De asemenea, vrem să creăm altele noi, pentru că locurile de cazare sunt esențiale unei stațiuni turistice. Dacă reușim să revenim la statutul de stațiune, atât noi, cât și cei care vor să investească în zonă am putea obține mai ușor fonduri europene. Sperăm să realizăm acest lucru în anul 2017, pentru că ne dorim să modernizăm acest oraș, să îl readucem la viață și să creăm în același timp și locuri de muncă, de care ducem lipsă”, a arătat primarul orașului Solca, Cornel Tehaniuc.

Pentru a dezvolta potențialul turistic al orașului, primarul din Solca a început să lucreze la partea de infrastructură.

“Am depus o cerere de finanțare pentru a asfalta drumurile pe o lungime de 10 km. Vrem să promovăm partea turistică a orașului, iar acest lucru este posibil doar având o infrastructură bine pusă la punct. Avem monumente istorice: Biserica Tomșa Vodă din cadrul Mănăstirii Tomșa Vodă, situl arheologic Slatina Mare, care a fost și baza primei regii a sării, pe la 1800, înainte de a fi mutată la Cacica, Casa-Muzeu “Saveta Coturbaș“, Pietrele Muierii, pe care dacă nu le punem în valoare avem de pierdut”, a declarat primarul orașului Solca, care a adăugat că “după finalizarea lucrărilor la partea de infrastructură, prioritar ar fi să atragem cel puțin doi agenți economici. In zonă a existat o fabrică de bere, renumită pentru calitatea apei, care dădea un gust deosebit berii. Cred că putem atrage un agent economic puternic care să îmbutelieze apa, care are o calitate deosebită”.

Noul primar speră să atragă investitori care să construiască în zonă pensiuni și baze de tratament

“Incercăm să profităm de ceea ce avem. Este o zonă cu grad de poluare zero și era a doua stațiune din Europa, în ceea ce privește concentrația de ozon. S-ar putea dezvolta stațiuni, având în vedere faptul că astfel de zone sunt destul de puține în lume. Incercăm să refacem și parcul de la intrarea în oraș. Sper ca după finalizarea lucrărilor la infrastructura orașului și la sistemul de apă și canalizare să reușim să dezvoltăm potențialul turistic și să atragem cât mai mulți investitori. Sunt convins că după ce vom finaliza lucrările la partea de infrastructură vom putea dezvolta și partea turistică a zonei. Sunt câțiva care au început să investească pe partea de pensiuni turistice. Peisajul e superb, dar nu avem infrastructură să îl putem promova. Cred că după finalizarea lucrărilor de asfaltare avem șanse reale să atragem în zonă atât turiști, cât și investitori care să deschidă afaceri și să creeze locuri de muncă pentru locuitorii orașului. Sunt deja doi investitori care au început să construiască în zonă două complexuri de agrement. Unul dintre ele este aproape gata, iar celălalt este încă în construcție și cred că în viitorul apropiat vor mai fi și alții care să dorească să investească în această zonă”, a declarat Cornel Tehaniuc.

800.000 de lei pentru sistemul de apă-canalizare, care va fi gata anul viitor

“La jumătatea lunii septembrie am semnat contractul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de apă-canalizare, proiect cu o valoare de 4.600.000 lei, ce va fi realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lungimea totală a instalațiilor de apă-canalizare va fi de 11 km, cu stație de epurare modernă. Am depus deja situația lucrărilor pentru a obține prima tranșă din contractul de finanțare, în valoare de 800.000 de lei. Deși termenul limită este în 2019, sperăm să finalizăm lucrările anul viitor. Orașul Solca are nevoie de canalizare nouă, întrucât cea veche are 30 de ani și nu mai face față la nevoile actuale ale orașului. In plus, asta va duce și la dezvoltarea pensiunilor din zonă. Având toate condițiile, întreprinzătorilor le va fi mult mai simplu să investească”, a arătat primarul orașului Solca, Cornel Tehaniuc.

Reabilitarea Casei de Cultură din Solca și a unui corp al Liceului “Tomșa-Vodă”

Primarul dorește să dezvolte și partea culturală a orașului, iar după finalizarea lucrărilor de reabilitare a Casei de Cultură, primarul din Solca vrea să atragă cât mai multe evenimente culturale.

“Am semnat deja contractul cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții pentru reabilitarea Casei de Cultură. Conform proiectului, ea va fi prevăzută cu sală de cinema, sală pentru șah, sporturi de masă, sală de internet și sală de spectacole cu 150 de locuri. Vor fi și săli unde se vor ține ateliere de creație. Valoarea totală a proiectului este de 1.300.000 lei. A fost semnat contractul cu firma care va realiza lucrările, iar perioada de execuție este de 10 luni. Avem nevoie de o Casă de Cultură. Avem tineri artiști care au făcut parte din Ansamblul “Ciprian Porumbescu” și vrem să îi coagulăm într-un ansamblu, dar așteptăm să fie gata lucrările la Casa de Cultură, pentru că în prezent nu avem un loc în care să poată fi susținut un spectacol. Avem deja o colaborare cu Centrul Cultural Bucovina. Miercuri, în parcul central din Solca va avea loc un spectacol cu cântece vechi de la 1821 până la 1900 susținut de “Zicălașii”, unde îi așteptăm pe toți locuitorii. Este important să ne promovăm rădăcinile și acest spectacol este un bun început”, a mai arătat primarul orașului Solca.

In perioada următoare primarul din Solca vrea să reabiliteze unul din corpurile liceului din oraș, pentru ca elevii din oraș să poată studia în condiții cât mai moderne.

“Am depus studiul de fezabilitate pentru reabilitarea unui corp al Liceului “Tomșa-Vodă”, liceu cu profil real-umanist, unde vor fi construite laboratoare pentru clasele profesionale ale liceului, cu bucătărie. Am depus deja cererea, așteptăm aprobarea pentru modernizarea corpului C, iar la finalul lucrărilor vom obține toate avizele de funcționare”, a arătat primarul Cornel Tehaniuc.

Orașul Solca se află în prezent în plină modernizare, iar noul primar și-a făcut un scop din a readuce Solca la statutul de stațiune turistică, pentru că “o zonă atât de frumoasă nu poate rămâne ascunsă de ochii lumii”, după cum el însuși a arătat. El și-a propus să dezvolte trasee turistice pentru a pune în valoare principalele obiective turistice din zonă și este convins că în perioada următoare va reuși să readucă Solca pe harta obiectivelor turistice ale României. (Alexandra IONICA)